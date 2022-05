Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzonder beroep in Floortje Naar Het Einde Van De Wereld

Je eigen geluk bepaal jezelf. Daar is geitenhoedster Carolina heilig van overtuigd. De Nederlandse agrariër woont al meer dan dertig jaar in de VS, waar ze in haar huifkar achter een kudde geiten aan reist. In de nieuwe aflevering van Floortje Naar Het Einde Van De Wereld krijgen kijkers een kijkje achter de schermen van haar bijzondere beroep.

Een luxe leven is het bepaald niet, maar daar lijkt Carolina zich niks van aan te trekken. „Alles wat je nodig hebt of denkt te willen hebben, moet aangevoerd worden”, vertelt de geitenhoedster, terwijl ze wat te drinken maakt in haar traditionele huifkar. En dus eet Carolina iedere avond simpel. Met slechts wat bonen uit blik en de voorgekookte rijst van haar man is ze tevreden. „Ik doe dit al 10 jaar”, vertelt de herder. „Blik nummer 9850″, grapt presentatrice Floortje Dessing.

Floortje naar het einde van de wereld

Carolina is één van de laatst overgebleven herders van de Verenigde Staten. „Ik moest alles ter plekke leren”, vertelt ze. „Ze zeggen altijd: als je begint met herderen, begin dan met twintig geitjes en dan op een vlak land. Maar wij begonnen in de bergen met duizend geiten.” Hulp van een ervaren herder kreeg ze niet. Ook in haar voormalige beroep als professioneel paardenruiter en cowgirl heeft Carolina zichzelf de kneepjes van het vak aangeleerd. „Ik dacht: alles wat ik toen nu toe heb geleerd, heb ik ook zelf gedaan. Je moet het gewoon doen.”

Toch is er niet altijd evenveel te doen. Als de geiten aan het grazen zijn, verslindt Carolina het liefst zoveel mogelijk boeken. Ook yoga doet ze graag. „Dat heeft geholpen in de tijd dat ik mijn rug brak”, vertelt ze er luchtig tussendoor. „Er viel een paard op me en de dokters vertelden dat ik nooit meer professioneel zou kunnen rijden. Drie weken later zat ik weer op een paard.”

Liefde voor dieren

De passie voor dieren heeft Carolina niet van een vreemde. Ook haar moeder hield ontzettend van paarden. „We moesten en zouden een pony krijgen. Dat was goed voor de sociale omgang. En dat is het ook natuurlijk”, grijnst ze. Ook toen haar moeder ernstig ziek werd, bleef ze vrolijk. „Ik kan haar zo ontzettend missen. Ik zou willen dat ze me nu zou kunnen zien als geitenhoeder”, vertelt Carolina met tranen in haar ogen.

Het traditionele plaatje van huisje, boompje, beestje ziet de geitenhoedster zelf niet zitten. „Ik ben daar het type niet voor. Het is niets voor mij”, vertelt Carolina. „Ik vind het heerlijk om alleen te zijn.” Toch is ze ook zeker gehecht aan mensen. „Aan mijn zusjes bijvoorbeeld. En aan Greg, daar ben ik op mijn manier gehecht aan.”

Greg en Carolina

In 2004 heeft ze haar man ontmoet en vijf jaar later trouwden de twee met elkaar. „Zijn humor is geweldig. En hij is ontzettend goed voor mij. Hij denkt altijd als eerst aan mij. Ik ben echt het tegenovergestelde: echt een egoïst. Ik bedoel dat niet verkeerd, maar zo ben ik gewoon. En dat accepteert hij van mij.”

Als Greg op bezoek komt, laat Carolina niet alleen zien hoe belangrijk hij is voor haar, maar ook voor het bedrijf. „De kampbeheerder is de belangrijkste persoon van het hele team. Zonder hem zou ik honger en dorst hebben.”

Dan is het voor Floortje weer tijd om weer naar huis te gaan. Maar niet voordat ze met de kleine geitjes heeft gekroeld en ze een flesje melk krijgen van de presentatrice.

Floortje Naar Het Einde Van De Wereld is terug te kijken via NPO.