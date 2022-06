Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas bij Humberto: ‘De onzekerheid drijft boeren tot wanhoop’

Vernieling, geweld, brandstichting, wegblokkades: de boerenprotesten beginnen uit de hand te lopen. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas vindt het verschrikkelijk om het te zien: „De uitzichtloosheid, de maatregelen, de manier waarop mensen over boeren spreken: ik snap de emotie, maar dit kan gewoon echt niet”, liet ze gisteren weten bij Humberto.

Na een onstuimige nacht staan er weer nieuwe boerendemonstraties op de agenda. Humberto Tan vraagt zich af hoe de discussie terug kan gaan naar waar het écht over gaat. „Het mooie aan een democratie is dat je in veel situaties meningsverschillen kan bijleggen”, begint GroenLinks-leider Jesse Klaver. „Maar met deze protesten is dat niet meer te doen. Het zijn geradicaliseerde boeren, geradicaliseerd extreemrechts en geradicaliseerde anti-corona demonstranten. Die hebben elkaar gevonden in een onwijs giftige cocktail. En dat is een aanval op de democratie.”

Die uitspraak viel bij veel mensen niet goed. „Klaver die aan tafel bij Humberto met droge ogen beweert dat het boerenprotest het werk is van extreem rechts en coronademonstranten. Niemand die hem aanspreekt of corrigeert. Ongelofelijk dat dit kan in Nederland”, schrijft iemand op Twitter. Mensen delen de tweet massaal.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Klaver die aan tafel bij #Humberto met droge ogen beweert dat het boeren protest het werk is van extreem rechts en Corona demonstranten. Niemand die hem aanspreekt of corrigeert. Ongelofelijk dat dit kan in Nederland. — Martin (@mart2207) June 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hey! #Humberto

Wat doe je?!? Die boer lult Klaver volledig klem en je rondt de discussie af. Dat waren nou juist de vragen waar het om draaide! — 🅱️as (@peejiebas) June 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Caroline van der Plas: ‘Boeren willen gehoord worden’

Maar hoe kunnen de protesten zo uit de hand lopen? „Mensen willen gewoon gehoord willen. Boeren dus ook”, begint Van der Plas. Maar het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt, hebben ze niet. „Mensen hebben geen idee wat er zich op het boerenerf afspeelt. Ik kreeg een e-mail van een vrouw dat in haar omgeving binnen zes dagen al de derde boer een einde aan zijn leven heeft gemaakt en dat is verschrikkelijk.” De opstapeling van problemen drijft sommige boeren tot deze keuzes. „De uitzichtloosheid, de maatregelen, de manier waarop er over boeren wordt gesproken, alsof het de grootste milieuvervuilers van het land zijn. Sommigen trekken die onzekerheid niet meer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens Caroline van der Plas worden de boeren niet serieus genomen. “Boeren plegen zelfmoord door uitzichtloosheid. Mensen hebben geen idee wat zich op het boerenerf afspeelt.” #Humberto pic.twitter.com/MjANU1hHUu — Humberto (@HumbertoRTL) June 29, 2022

Antoon Bartelen, een akkerbouwer, sluit zich aan bij Van der Plas. „Door bestuurders, politici en mensen in de media, wordt ons vak al jarenlang geminimaliseerd totdat het bijna een zonde is. Op een geven moment ontstaat er dan een groep die de wanhoop nabij is.” Hij maakt wel duidelijk niet achter de acties te staan die uit de hand lopen. „Die acties veroordelen we met z’n allen, maar de focus ligt nu op een heel klein groepje. Laten we ons ook richten op de acties die wél goed zijn verlopen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prima verwoord Anton Bartelen! Het echte verhaal waarmee @jesseklaver en @HumbertoTan de oren van klapperen, er werkelijk geen raad mee weten en daarom maar snel de #boer het woord ontnemen! Ik had #humberto hoger ingeschat! #boerenprotest #grensregels #stikstof pic.twitter.com/usLOOxQOgg — Gerrie Kleene-Jager 🚜🚜🚜🚜 (@GerrieKleene) June 29, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boer Anton Bartelen lult @jesseklaver volledig om zodra het eindelijk over de inhoud gaat maar #Humberto steekt er een stokje voor! Einde discussie. Dit is precies wat de media doet! Smerig en vuil! #Trotsopdeboer @HumbertoTan — Ralph de Jonge (@ralphdejonge) June 29, 2022

Humberto

Van der Plas benadrukt nogmaals dat ook zij de gewelddadige acties niet steunt, maar vindt wel dat er écht geluisterd moet worden naar de boeren en dat ze serieus genomen moeten worden. „Toen Greenpeace activisten het Tweede Kamergebouw beklommen en binnen wilden dringen, plaatste een PvDA-kamerlid, en oud Greenpeace-directeur, een foto op Twitter met een tekst als: ‘Ah fijn, mijn collega’s zijn er weer’. Als dat boeren waren geweest en ik had die foto op Twitter gezet, dan was ik helemaal kapotgemaakt”, vertelt Van der Plas.

Over de protesten wordt vandaag een spoeddebat gehouden in de Tweede Kamer „Wat is er nu precies écht aan de hand? Daar moeten we het over gaan hebben.”

Wil je de hele uitzending van Humberto terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.