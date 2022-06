Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongerenonderzoek 2022: ‘Jongeren voelen zich vaker slecht na gebruik van social media’

Jongeren en media: het blijft een lastig verhaal. Kijken ze nou wel lineaire tv, of gaan Netflix en Videoland er met de winst vandoor? En áls ze dan op zoek gaan naar nieuws, waar doen ze dat? Precies dat (en een hele hoop meer) wilden Mediahuis Nederland, Wayne Parker Kent en Mediatest uitzoeken. Uit hun onderzoek onder Gen Z en Millennials blijkt, niet geheel verrassend, dat de rol van social media in het leven van jongeren alsmaar blijft groeien. Maar de producten van Meta – en daarmee dus van Mark Zuckerberg – blijven achter in populariteit. Is Facebook dan echt ten dode opgeschreven?

Het is echter niet alleen sociale media waar jongeren veel aandacht aan besteden. Ook hun (mentale) gezondheid krijgt steeds meer de spotlight én ze streven naar duurzaamheid, maar dat kent wel zijn grenzen. Mediahuis, Wayne Parker Kent en Mediatest voeren dit onderzoek dit jaar voor de zesde keer uit, onder 2447 jongeren. Ze vragen jongeren daarbij naar hun (social) mediagebruik en onderzoeken hoe zij denken over onderwerpen als gezondheid, mobiliteit, normen en waarden, duurzaamheid en financiën.

TikTok en YouTube populair onder jongeren

Onder Mark Zuckerberg en zijn Metaverse vallen platform als bijvoorbeeld Instagram en Facebook. Die staan los van elkaar, maar zijn toch gekoppeld. Dat zijn echter niet de platformen waar jongeren het meest naartoe trekken, blijkt uit het Jongerenonderzoek. TikTok, YouTube, Discord en Twitch hebben flink gewonnen aan populariteit.

Daarnaast is Netflix vooralsnog de winnaar op het gebied van streamingsdiensten, maar Disney+ en Videoland winnen aan terrein.



Jongerenonderzoek: jongeren gebruiken meer media en voelen zich slechter

Over het algemeen consumeren jongeren meer media en zijn ze meer bezig met hun telefoon. Dat kent een keerzijde. Dit jaar is er namelijk voor het eerst een groeiende groep die aangeeft verdrietig, onzeker of zelfs depressief te zijn na het gebruik van social media. Jongeren zien überhaupt de toekomst van de wereld minder rooskleurig in: 2018 dacht 53 procent dat de wereld een slechtere plek zou worden, nu is dat 64 procent.

In het onderzoek is jongeren ook gevraagd naar hoe ze kijken naar bepaalde thema’s. Zo geven ze hun gezondheid een 7,1, een daling ten opzichte van de 7,7 die ze dat thema gaven in 2020. Als het gaat over ‘sporten’ zien we een polarisatie ontstaan. 32 procent geeft aan meer te sporten dan voorheen, maar daar tegenover staat dat 31 procent zegt juist minder te sporten. Hetzelfde zien we bij ‘gezond eten’. Daar zegt 22 procent gezonder te zijn gaan eten, tegenover 23 procent die aangeeft juist ongezonder te zijn gaan eten.

En dan kwam ook duurzaamheid nog aan bod: een belangrijk thema voor de jongeren van nu. Toch is er daar een dalende trend te zien. Er zijn namelijk voor het eerst minder vrouwen die aangeven vegan of vegetarisch te eten. In de voorgaande jaren groeide dit aantal juist. Diezelfde daling zien is te merken bij het aantal mensen dat verwacht minder vlees te gaan eten. Hoewel het diversiteit in producten en het aanbod de afgelopen jaren enorm toegenomen zijn lijkt dit maar weinig effect te hebben op de consumptie.

Wil je het complete onderzoek lezen? Die download je hier.