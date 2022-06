Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KLM vloog met lege toestellen, maar ‘inmiddels alle passagiers op bestemming’

Het ging even mis, afgelopen weekend bij KLM. Zaterdag strandden veel passagiers van de luchtmaatschappij ergens in Europa. Inmiddels zijn alle passagiers echter óf op hun bestemming, óf ze zijn omgeboekt naar een andere vlucht. Dat meldde KLM gisteravond laat.

Dat passagiers zijn omgeboekt, betekent dat ze op een later moment alsnog kunnen vliegen naar de juiste plek van bestemming. Hoeveel passagiers inmiddels op bestemming zijn en hoeveel er nog moeten vliegen, is niet bekend.

KLM-passagiers omgeboekt of op bestemming

Wat bij veel mensen ook niet goed viel, is het feit dat KLM zaterdag met veel lege vliegtuigen vloog. De luchtvaartmaatschappij zag zich dit weekend namelijk gedwongen de vluchten te schrappen van passagiers in 42 vliegtuigen. Maar die vliegtuigen vlogen leeg naar Schiphol vanuit Europese bestemmingen. Volgens KLM was de maatregel nodig omdat er sprake was van ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Dat zorgde zaterdag voor een domino-effect en voor verstoringen, liet de luchthaven eerder weten.

Gisteren kon KLM „de operatie weer regulier uitvoeren”, zoals ook eerder was aangekondigd. De verwachting is dat dit ook vandaag, tweede pinksterdag, het geval is.

KLM zei gisteren nog eens dat het „een zeer moeilijke keuze was” om passagiers zaterdagavond tijdelijk niet naar of via Amsterdam te vliegen en dat die maatregel „niet lichtzinnig is genomen”. Door de situatie op de luchthaven was de maatregel nodig om „de situatie op de luchthaven beheersbaar te houden”.

Op Schiphol is het al langere tijd erg druk. De luchthaven kampt al een hele tijd met personeelstekorten bij bijvoorbeeld de afhandelaars van bagage. Op sociale media wordt veel geklaagd, zo posten mensen foto’s van rijen en vragen ze de luchthaven hun zaakjes op orde te maken. Alhoewel er inmiddels een actieplan ligt én er een akkoord is met vakbonden om personeel toeslagen te geven op drukke momenten, is het probleem niet snel opgelost.



To all the people going to Amsterdam Schiphol #Schiphol there is a 2h queue to get to the security control point. It is 05:42am — Darío (@ValeDarioVale) June 6, 2022

To all the people going to Amsterdam Schiphol #Schiphol there is a 2h queue to get to the security control point. It is 05:42am — Darío (@ValeDarioVale) June 6, 2022



Back @Schiphol to try again: here's the queue to GET TO the security queue, which is up those stairs. Wish me luck… pic.twitter.com/fzzw2yqVEu — Paul Curievici (@paulcurievici) June 6, 2022

Back @Schiphol to try again: here’s the queue to GET TO the security queue, which is up those stairs. Wish me luck… pic.twitter.com/fzzw2yqVEu — Paul Curievici (@paulcurievici) June 6, 2022