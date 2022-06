Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mart Hoogkamer helemaal klaar met biergooiend publiek: ‘Kan niet’

Het was een kort avondje gisteren, voor zanger Mart Hoogkamer. Hij zou optreden tijdens de Pinksterfeesten in Beckum, maar stond slechts een paar seconden op het podium. Kort nadat hij op het podium verscheen, gooiden mensen in het publiek namelijk bier naar hem. Hoogkamer keert zich bijna onmiddellijk om en loopt van het podium af.

In een video, die is gedeeld op Dumpert, is te zien dat de zanger het lied Ik Ga Zwemmen zingt. Ook is te zien dat er enkele biertjes richting de zanger worden gegooid, maar dat die hem totaal missen. Hij zegt nog wel „niet doen, niet doen, niet doen, anders ga ik er vanaf”. Een paar seconden later zegt Hoogkamer „later jongens, later” en verlaat het podium.

De actie zorgde volgens het AD voor verontwaardiging bij de organisatie. „Het gaat om drie bekertjes bier”, reageerde Pascal Ottink, voorzitter Pinksterfeesten Beckum, bij de krant. „De gooiers hebben we in de kraag gevat en het bier heeft Mart Hoogkamer niet eens geraakt.” Als ze er de kans voor hadden gehad, denkt de organisator dat het probleem opgelost kon worden.



Mart Hoogkamer na biergooien van podium af

Het AD schrijft dat de zanger na negen seconden het podium verliet en daarna weigerde terug te komen. Robert-Jan Schipper, de manager van Hoogkamer, spreekt van zestien seconden. Ook zouden niet drie, maar zes biertjes naar de zanger gegooid zijn. „Dit was geen reden om te blijven staan. Eén biertje is al veel, maar zes bij de eerste seconden kan niet.”

Dat staat ook in het contract, benadrukt de manager. „Het is zielig voor de kinderen en alle mensen die niks doen. We hebben drie uur in de auto gezeten om naar het optreden te komen. Het is naar voor de mensen, naar voor de organisatie, maar ook naar voor Mart.” De organisatie vroeg de zanger om terug te keren, meldt Schipper. „Dat hebben we geweigerd. Het podium af, is het podium af. Er wordt gegooid: klaar.”

Het gebeurt wel vaker dat artiesten het podium verlaten nadat er bier naar ze gegooid is. Zo deed ook Lil Kleine dat eens, tijdens een optreden in Hengevelde. Vlak na aanvang verliet hij het podium.