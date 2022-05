Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers genieten van Hans Klok in Boerderij Van Dorst: ‘Mooi magisch mens’

Raven van Dorst is terug met Boerderij Van Dorst. Met succes, als je het kijkcijfer van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen ziet. Hans Klok stal als gast gelijk de harten van de kijkers. „Mooi magisch mens.” En: „Stijl en inhoud.”

Boerderij Van Dorst gemist vorig seizoen? Raven van Dorst trekt zich namens BNNVARA wederom terug op het platteland en dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Poep scheppen, ploegen, zaaien, het land bewerken, beesten houden, groente en fruit telen, de boerderij opknappen, oogsten, melken; het hoort er voor de tv-maker en telkens twee gasten allemaal bij. De vorige afleveringen werden nog ingegeven door corona en de bijbehorende lockdowns. Nu mocht Raven wegens succes doorzetten. Gisteravond keken meteen weer 764.000 mensen. Een mooi aantal voor NPO 3-begrippen en dat cijfer betekende het op vijf na best bekeken programma van de dag.

Hans Klok en Eva Crutzen eerste gasten

Actrice Eva Crutzen – momenteel te zien in de comedy Tropenjaren – en onze ‘beroemdste goochelaar’ Hans Klok logeerden gisteren als eerste gasten in Boerderij Van Dorst. Zij mochten de handen uit de mouwen steken, vooral met mest. En Raven vroeg ze het hemd van het lijf.

„Wat heb je mee? Eén hoed waar je alles uit tovert?”, vroeg Raven meteen. Aan Hans Klok uiteraard. „Damn, ik had me nog zo voorgenomen om geen grappen over toveren te maken.” Klok werd ook naar zijn imago gevraagd. Daar had hij een raak antwoord op: „Mijn image doet dat mensen denken dat ik elke dag op een wit paard over het strand van Bloemendaal rijd, maar ik ben echt een bouwvakker gewoon. Iemand zei ooit ‘image, dat is wat je niet bent’. Maar ik trap er zelf ook vaak in.” Raven schaterend: „Als je in de spiegel kijkt?” De toon was gezet. Dat deed Klok ook. Hij vroeg tig keer of hij al had verteld dat hij in Las Vegas heeft opgetreden.

Geesten in Boerderij Van Dorst?

Magiër Klok kent veel enge verhalen over geesten in huizen. Hij vermoedt dat dat in Boerderij Van Dorst ook weleens het geval kan zijn. Eva Crutzen denkt dat ze na kampvuur-verhalen van Hans bij hem in bed kruipt. Raven weer gevat: „Daar lig je wel veilig.”

Maar Hans Klok kwam zeker ook met serieuze verhalen op de proppen. Over zijn miljoenenschuld uit het verleden bijvoorbeeld. „Mijn show met een olifant en ballet van tien personen was veel duurder dan wat er binnen kwam.” Zeven shows per week in De Efteling en dat maandenlang brachten hem er een beetje bovenop. Ook het verlies van zijn vader (61) door een hersenbloeding en het gemis kwam aan bod. Dat gold al helemaal voor Eva Crutzen. Haar moeder stierf toen de actrice pas 11 jaar was.

Naar de wc met Pamela Anderson

En tja, terug naar wat minder serieus kwam ook Pamela Anderson als Hans Kloks assistente in Las Vegas aan bod. Die vroeg of de illusionist meeging naar het toilet. Klok: „Ik zei ‘maar ik moet helemaal niet’. Kwam ze met cocaïne. Niet een beetje, maar zo’n hele bol in cellofaan.” Toen ze met haar plastic nagels vol met het witte goedje stond, wilde hij ‘ook weer niet lullig doen’.

De avond werd besloten met een briljante kaarten-act van Hans Klok, waarbij Van Dorst en Crutzen er met hun neuzen stomverbaasd bovenop zaten. Al honderd keer gezien natuurlijk, maar die snelheid met de kaarten blijft verbluffend. Raven van Dorst: „We zijn bij een God.” Hans Klok: „Gaan jullie nu een liedje zingen?”

Waardering voor Hans Klok in Boerderij Van Dorst

Veel kijkers konden die Hans Klok wel waarderen. Waarderen deden zij Boerderij Van Dorst vorig seizoen sowieso wel. Toen Stefano Keizers langskwam bijvoorbeeld, of Herman Brusselmans. En al helemaal toen Maarten van Rossem op de boerderij was, zonder ook maar één tel zijn handen uit de mouwen te steken.

Maar ook Klok kwam dus bij de kijkers binnen. Een overzicht van reacties op Twitter, met ook de credits voor Eva Crutzen en Raven van Dorst.



Hans klok mooi magisch mens #boerderijvandorst — Jessika de Bruin ♋️ 〰️ ➖➰ (@jessikad_de) May 29, 2022



Dank je @EvaCrutzen voor wat je vertelde over het verlies van je moeder. Herkenbaar. Mijn dochter verloor haar moeder toen zij 7 was, mijn vrouw dus. Heb altijd geprobeerd om eerlijk te zijn, dat haar moeder dus niet op een ster op haar wacht. Wat de omgeving wel vaak zei. — Peter Oomens (@poomens70) May 29, 2022



"Men zegt altijd dat je lichaam een tempel is, ik dacht altijd dat het een kroeg was" Hans Klok in #boerderijvandorst 😄🍻🤘🏻 — Sabine Bosma (@SabineBosma) May 29, 2022



Ik zal wel heel flauw zijn, maar Hans Klok die zegt dat hij onzichtbaar was liet me iets harder lachen dan nodig was. #boerderijvandorst — Eva (@diekorte) May 29, 2022



@Boerderijvandorst Wat weer een heerlijke uitzending! De beestjes, de muziek, het totaalplaatje…Grote fan van Hans Klok….de dame moest ik even opzoeken maar ook heel leuk. — Cleome (@Cleome_2008) May 29, 2022



Geweldig! Blonde jonge god Hans doet trucje voor twee giechelende meiden. Succes verzekerd. Alle kaarten zijn goed behalve die uit zijn brede goedgevormde mond komen. 🙂 #boerderijvandorst #HansKlok #kaarten pic.twitter.com/OhmtdNlBqa — Ferdinand (@ferdinandkoop) May 29, 2022

Boerderij Van Dorst en omgeving waren door storm Eunice behoorlijk kapot gewaaid, maar door de magische handen van Hans Klok en Eva Crutzen ligt het er weer redelijk bij. Gasten die de boel nog fraaier mogen maken de komende weken zijn onder meer Anouk, Gordon (die twee de volgende keer samen…), Froukje, Douwe Bob, Katja Schuurman, Maxim Hartman, Défano Holwijn en Hanneke Groenteman.

Boerderij Van Dorst terugkijken? Dat kan hier. Het is op zondag rond 20.15 uur bij BNNVARA op NPO 3 te zien.