Mei is de traditionele maand om het vakantiegeld – een bij wet vastgestelde toeslag van minimaal 8 procent van het jaarsalaris – te ontvangen. Maar steeds minder werknemers krijgen straks automatisch dubbel salaris. Het persoonlijk keuzebudget – waarbij je zelf bepaalt wanneer je je toeslag krijgt – is in opmars.

Dat zien salarisverwerkers. „Bij de overheid, waterschappen, provincies, gemeenten, de rechtspraak, energie, water, banken en verzekeraars heb je nu een persoonlijk keuzebudget (pkb)”, somt Joke van der Velpen, manager wet & regelgeving bij hr-dienstverlener Visma | Raet op.

„En het worden steeds meer werkgevers die hun personeel keuzevrijheid geven in wanneer zij het extra salaris, waar zij gewoon recht op hebben, willen ontvangen. Dat lijkt mij een hele goede zaak.”

Ook Dik van Leeuwerden, de specialist op het gebied van wet- en regelgeving bij die andere grote hr-dienstverlener ADP ziet deze trend. „Er zijn in Nederland zo’n 1400 cao’s. Het is nog wel een minderheid waarbij werkgevers en werknemers afspraken hebben gemaakt over een persoonlijk keuzebudget, maar diverse cao’s waar heel veel werknemers onder vallen, gaan over op de nieuwe manier van uitkeren van de vakantietoeslag. Deze ontwikkeling zien we sinds ongeveer zes, zeven jaar. Het grootste voordeel voor werknemers is natuurlijk dat het flexibeler is.”

Individualisering

Van der Velpen ziet deze individualisering van arbeidsvoorwaarden op veel meer vlakken. „Het was vroeger een soort one size fits nobody, maar nu krijg je keuze. In plaats van een leaseauto geeft een werkgever vaker een mobiliteitsbudget, waarmee je zelf de keuze kunt maken tussen een auto of een treinabonnement. Steeds meer organisaties hebben ook een vitaliteitsbudget voor werknemers, om hen te helpen gezond langer door te werken. Of denk maar aan een individueel opleidingsbudget.”

Voorheen had een werkgever de plicht om het vakantiegeld voor de werknemer te sparen, zodat hij of zij het in mei in één keer ontvangt. Dat is niet meer van deze tijd, vindt Van der Velpen. „Je hebt gewoon wettelijk recht op dat geld, 8 procent van je salaris iedere maand dat je hebt gewerkt. Voorheen moest een werknemer door allerlei hoepeltjes springen als hij dat eerder wilde ontvangen. Een pkb geeft ook de vrijheid om het geld bijvoorbeeld iedere maand te laten uitbetalen. Ik kan me voorstellen dat sommige werkenden die bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een hoge energierekening dat prettig vinden.”

Juist prettig

Gabriëlla Bettonville, woordvoerder van budgetinstituut Nibud is minder enthousiast. „Als je je vakantiegeld één keer per jaar krijgt, meestal in mei, betekent dat eigenlijk dat je baas voor je aan het sparen is. We weten uit onderzoek dat heel veel mensen het erg prettig vinden als een ander voor ze spaart, want zelf vinden ze dat lastig. Veel mensen geven gewoon uit wat er binnenkomt.”

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar waar mensen hun vakantiegeld in de praktijk aan uitgeven. Dan blijkt dat na de vakantie het aflossen van schulden een belangrijke bestemming is, en ook worden er vaak grote aankopen mee gedaan zoals het kopen van nieuwe meubels. „Als je één keer per jaar je vakantiegeld krijgt, kun je het makkelijk reserveren voor grotere uitgaven. Maar als je het gewoon iedere maand kunt opnemen, lukt dat velen niet. Zij moeten dan eigenlijk zelf sparen en dat is toch lastiger”, ziet Bettonville. „Al zijn er ook zeker mensen die wel heel goed met die vrijheid om kunnen gaan.”

