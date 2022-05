Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizar: 3000 keer Soldaat van Oranje, ’35 procent bezoekers komt terug’

Metro schreef al vaker over de duizelingwekkende cijfers van Soldaat van Oranje, succesvolste Nederlandse musical aller tijden. Soldaat van Oranje beleefde als de langstlopende musical in de Nederlandse geschiedenis gisteravond opnieuw een mijlpaal.

De musical op het voormalige vliegveld bij Katwijk werd voor de 3000e keer (!) opgevoerd. En dat hadden er zonder het coronavirus nog veel meer kunnen zijn. Theaterproducent Fred Boot, bedenker van de populaire musical, vindt het „iets onwerkelijks”. 3,2 miljoen mensen hebben zijn musical nu gezien.

‘Cijfers Soldaat van Oranje niet normaal gaan vinden’

Eerdere mijlpalen, zoals de 1000e en 2000e show vond Boot al surrealistisch. „Maar het getal van 3000 gaat verder dan dat. Ik zeg altijd dat we het nooit normaal mogen gaan vinden, tegen de cast en crew en collega’s.” Zelf zat Boot gisteravond in de zaal, net als andere mensen die vanaf het eerste uur betrokken zijn. „Het is een reguliere voorstelling. Met intimi drinken we een borrel. Het publiek krijgt de traditionele jubileum-mok en er staat een frietkraam buiten.”

Metro sprak diezelfde Fred Boot in september 2020 over de coronapandemie waarin we toen zaten. Soldaat van Oranje kwam na een half jaar toen terug, maar al snel viel het lockdown-doek weer. Boot zei zich zorgen te maken om de theaters in ons land, maar voorspelde dat hij het met zijn show nog even kon uitzingen. „Soldaten geven nooit op.”

Vierhonderd keer Soldaat van Oranje gezien

Boot durft niet te zeggen hoe vaak hij Soldaat van Oranje – De Musical, zoals het officieel voluit heet, heeft gezien in de achterliggende 11,5 jaar. „Met alle repetities en try-outs erbij, denk ik wel vierhonderd keer. Misschien wel meer”, aldus Boot. Hij is niet de enige die de productie meermaals heeft gezien. „35 procent van onze bezoekers is herhalingspubliek”, zegt hij. „Mensen die terugkomen met hun familie of vrienden.”



Onze geschiedenis is het geheim

Het geheim achter het succes van Soldaat van Oranje, is volgens Boot dat het refereert aan de Nederlandse geschiedenis. „Het verhaal staat symbool voor iedereen in Nederland die de oorlog heeft meegemaakt en die die verhalen heeft doorgegeven aan de generaties daarna. Op die manier worden ook de persoonlijke familiegeschiedenissen doorverteld.”

Dat is ook een belangrijk onderdeel van waarom Boot de musical wilde maken. „Om een aanleiding te geven, waardoor mensen praten over wat er met hun familie is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door naar de voorstelling te kijken, ontstaan de vragen vanzelf.”



Vijf sterren en een plus

Metro beoordeelde Soldaat van Oranje in oktober 2010 met vijf sterren ‘en een plus’. Die vijf sterren werden in de Metro-geschiedenis wel vaker uitgedeeld, de extra plus echter niet. Dat had alles te maken met het feit dat deze titel niet alleen een musical met een goed verhaal op zich is, maar een beleving. Denk aan het parkeren op de landingsbaan van het vliegveld, de onwaarschijnlijke bak water als Noordzee en het feit dat het theater tijdens de voorstelling opengaat en je naar een buitenscène kijkt. Maar vooral de draaischijf waarop het publiek zit natuurlijk, waarmee je langs de verschillende scènes draait.

Toen Soldaat van Oranje voor de 2000e keer speelde, zette Metro een aantal – toen al duizelingwekkend – cijfers op een rij. De voorstelling was toen 6000 uur opgevoerd. 150 acteurs hadden het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema op dat moment verteld en 400.000 biertjes waren er in de foyer van het vaste theater toen getapt. Eén fan van Soldaat van Oranje had de show in november 2016 88 keer gezien.

Soldaat van Oranje heeft op dit moment tickets tot en met augustus in de verkoop en is eigenlijk altijd uitverkocht. Wie geen zin heeft in een theaterbezoek, maar wel in het verhaal: SBS6 zendt woensdagavond na Dodenherdenking de film uit.