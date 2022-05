Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt en Sylvana Simons: ‘Rutte moet excuses aanbieden voor racisme bij Belastingdienst’

Premier Mark Rutte moet zijn excuses aanbieden voor het institutionele racisme bij de Belastingdienst. Dat vinden Pieter Omtzigt (onafhankelijk Kamerlid) en Sylvana Simons (BIJ1), die gisteren bij Op1 aanschoven. Volgens hen is alleen erkenning van het probleem namelijk niet genoeg.

Toen Op1-presentatrice Carrie ten Napel Simons namelijk die vraag stelde (of erkenning voldoende is), reageerde Simons resoluut met: „Natuurlijk niet. Nee, er moeten excuses komen. ‘Excuses’ is ook een containerbegrip: hoe zien die excuses eruit?” Simons vindt dat die excuses daarnaast „natuurlijk” van de minister-president moeten komen. „Ze moeten van het hele kabinet komen.” En dus niet alleen van Marnix van Rij, de nieuwe staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst.

Omtzigt en Simons bij Op1, willen excuses Rutte

Even terug naar dat waar het om gaat: de toeslagenaffaire. Pieter Omtzigt was één van de Kamerleden die zich daarin vastbeet. En nog steeds houdt hij zich bezig met dit schandaal, want het is verre van opgelost. Zo bleek onlangs dat er niet 1115, maar 1675 kinderen (onterecht) uit huis waren geplaatst. Vele van hen zijn nog niet terug bij hun ouders of verzorgers. Maar al eerder bleek dat de Belastingdienst er racistische algoritmes op nahield. Zo had iemand van niet-Westerse komaf een grotere kans om op de zogeheten zwarte lijst te belanden. En de kans dat je van die lijst afkwam als je er eenmaal opstond, was nihil. Voor die zwarte lijst kreeg de Belastingdienst overigens onlangs een recordboete.

Dat Rutte zijn excuses hiervoor moet aanbieden, staat volgens Simons buiten kijf. „Hij is het boegbeeld van het kabinet. Daarnaast is hij ook degene die deze discussie jarenlang uit de weg is gegaan. Hij is óók degene in het kabinet die waarschijnlijk het beste weet wat racisme is, want hij is ervoor veroordeeld in 2007 toen hij nog staatssecretaris was”, somt Simons op.

‘Rutte in 2007 veroordeeld voor racisme’

Die veroordeling, daar haakt Omtzigt even op in: „Hij is veroordeeld in 2007 en dat vergeten we iedere keer. Daarna wil hij de discussie iedere keer niet aan in de Kamer.” Het onafhankelijk Kamerlid neemt ons even mee naar 2007, toen Rutte staatssecretaris van Sociale Zaken was. Hij zette een aantal jaar eerder een zogeheten LSI-systeem op, waarin hij gemeenten vroeg om Somalische mensen extra te checken op fraude. In 2007 oordeelde de rechtbank dat hij daarmee aanzette tot rassendiscriminatie.

Omtzigt: „Toen hij minister-president werd heeft hij in 2013 een commissie fraudebestrijding opgezet, waarvan we niet weten wat voor systeem ze in werking gezet hebben. We hebben wel een goed beeld dat daar bij heel veel departementen discriminatie aan te pas gekomen is.” Omtzigt benadrukt dat hij „niet zo makkelijk” is met dat woord. „Ik heb het jarenlang vermeden in het toeslagenschandaal. Het is een zware beschuldiging, maar hij (Rutte, red.) zal nu moeten beantwoorden waar die vandaan komt.”



.@SylvanaBIJ1 en @PieterOmtzigt willen dat Mark Rutte excuses maakt over institutioneel racisme bij de Belastingdienst “De excuses moeten van het hele kabinet komen, daar is hij het boegbeeld van. En hij is ook degene die jarenlang de discussie uit de weg is gegaan.” #Op1 pic.twitter.com/EEUw489Y6g — Op1 (@op1npo) May 25, 2022

