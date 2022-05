Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet 1115, maar 1675 ‘toeslagenkinderen’ werden (soms onterecht) uit huis geplaatst

Er zijn veel meer kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis geplaatst dan eerst werd gedacht. Het cijfer 1115 zien we de laatste tijd veel voorbijkomen, maar in werkelijkheid gaat het om maar liefst 1675 kinderen. Dat heeft statistiekbureau CBS becijferd. Die kinderen werden, soms onterecht, uit huis geplaatst in de periode van 2015 tot en met 2021.

Het cijfer is nu hoger omdat het CBS eerder slechts gegevens had over de periode van 2015 tot en met 2021. Bovendien hebben zich in de tussentijd meer gedupeerden gemeld.

1675 ‘staatsontvoeringen’

Er is al een tijdje ophef om deze uithuisplaatsingen, zo noemde cabaretier Peter Pannekoek ze onlangs ‘staatsontvoeringen’. Kinderen worden namelijk (soms onterecht) bij hun gezin weggehaald en er lijkt maar weinig te gebeuren om de families te herenigen. Zo weet het CBS dat van de 1675 uit huis geplaatste kinderen, er 555 aan het einde van 2021 nog steeds niet bij hun ouders of verzorgers woonden.

De statistici kunnen nog niet zeggen of het aantal uithuisplaatsingen in gezinnen die zijn geraakt door de toeslagenaffaire nu opvallend hoog is vergeleken met andere gezinnen. „De gepubliceerde cijfers geven geen inzicht in een eventueel verband tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire, het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar oorzaken van de uithuisplaatsing”, zo schrijft het CBS hierover. Het statistiekbureau is nog bezig met een onderzoek dat antwoord moet geven op deze vragen.

Kinderen slachtoffers toeslagenaffaire uit huis geplaatst

Sommige van de uithuisplaatsingen waren dus onterecht. De slachtoffers werden zelf ook onterecht aangemerkt als fraudeur, soms werden zij al op de beruchte zwarte lijst van de Belastingdienst gezet als een boze ex bijvoorbeeld een melding maakte. En van die zwarte lijst kwam iemand nooit meer af. Daar kreeg de Belastingdienst onlangs een tik op de vingers voor. De Autoriteit Persoonsgegevens legde de instantie namelijk een recordboete op, van 3,7 miljoen euro.

Laatst bleek ook dat slachtoffers van de toeslagenaffaire maar weinig kans maakten tegen een ‘machtig uitvoeringsapparaat’ bij uithuisplaatsingen. Of een uithuisplaatsing noodzakelijk is, blijkt namelijk moeilijk te controleren voor de kinderrechter. Ook hebben rechters geen grip op jeugdzorg en gezinshereniging. Daarnaast maakte de huidige wet het mogelijk om kinderen om financiële redenen uit huis te plaatsen. Iets waar de toeslagenouders al voor vreesden.