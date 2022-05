Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt: ‘Ik ben gevraagd als staatssecretaris Financiën, Pieter moest het maar doen’

Na het aftreden van staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) naar aanleiding van de toeslagenaffaire in december 2019, is Pieter Omtzigt door ‘de top van de coalitie’ gevraagd zijn plaats in te nemen.

Dat vertelt Omtzigt zondag in College Tour van KRO-NCRV. „Ze hebben echt lang geprobeerd mij staatssecretaris van Financiën te maken. Zo van: ‘Pieter heeft kritiek, dan moet Pieter het maar doen”, zegt hij in dit video-fragment. Omtzigt heeft het aanbod direct afgewezen. „Ik zei: ‘Ik heb tot nu toe nul informatie en medewerking gehad. Dit lijkt mij niet verstandig en ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dit op te lossen.’”

Omtzigt weet niet precies wie het had bedacht

Omtzigt zegt, daarnaar gevraagd door presentator Twan Huys, dat hij niet weet wie heeft bedacht hem deze functie aan te bieden, en dat hij het ook niet hoeft te weten. „Het was een vraag die de top van de coalitie neerlegde bij het CDA. Maar die wisten dat ik het niet wilde en de CDA-top zei: ‘die functie is niet van ons, die is van D66.’”

Burn-out en functie elders

Verder vertelt Omtzigt in College Tour over zijn burn-out, de affaire functie elders en zijn politieke toekomst. In het programma beantwoordt Omtzigt onder leiding van presentator Twan Huys de vragen van studenten.

Het hele interview in College Tour is zondag om 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2 te zien.