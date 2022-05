Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lekker lenteweer op Bevrijdingsfestivals, maar – jawel – komende tijd véél zon

Ben je deze 5de mei lekker vrij en bezoek je een van de Bevrijdingsfestivals? Dan krijg je met een rustig en lekker lenteweertje te maken. De weersvoorspellers hebben echter ook ander nieuws. Er is zon op komst, veel zon en warme dagen.

Er staat vandaag nauwelijks wind en daarbij warmt het op naar 14 tot 20 graden. Het weerbeeld is van tijd tot tijd vriendelijk met zonnige perioden. Er zijn ook wolkenvelden aanwezig, meldt weerdienst Weeronline.

Warm, maar ook buienkans op Bevrijdingsfestivals

Het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden, om er maar eentje te noemen, kan volgens de laatste berekening van het Weeronline-weermodel rekenen op een temperatuur van om en nabij de 16 graden. In de regio’s van Roermond en Maastricht stijgt het kwik naar 20 graden. Voor begin mei zijn dit overigens gebruikelijke temperaturen, in het zuiden is het zelfs aan de warme kant. Normaal gesproken hebben we vandaag maxima tussen 15 en 17 graden. Wil je weten welke artiesten vanmiddag en vanavond trouwens op de veertien Bevrijdingsfestivals optreden? Kijk dan hier.

Vooral in de westelijke helft begon de dag met veel bewolking. In het oosten schijnt de zon vandaag echter volop. Plaatselijk kan een bui ontstaan. De grootste kans op wat hemelwater hebben de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Toch duurt zo’n bui waarschijnlijk maar kort en blijft het op veruit de meeste plaatsen droog.

Maar dan… zon!

Na een frisse periode met relatief lage temperaturen voor de tijd van het jaar, lijkt de wind vanaf volgende week naar het zuiden tot zuidoosten te draaien. Daarmee neemt de kans op warmer weer toe – jammer dat dit ‘warme nieuws’ niet op de Bevrijdingsfestivals begon – maar krijgen we ook meteen met de eerste zomerse temperaturen van dit jaar te maken?

Dat zou zomaar eens kunnen, denken de Weeronline-voorspellers. Dit weekend worden temperaturen verwacht tussen 15 en 20 graden en daarbij schijnt de zon al flink. Na het weekend warmt het langzaam verder op: maandag en dinsdag kan het in Zuid-Nederland al 22 of 23 graden worden. Dat zijn waarden die ruim boven het langjarig gemiddelde liggen, want normaal gesproken zien we begin mei maxima van een graad of 18.

Zomerse temperaturen en lekker veel zon?

Daarna is vooral de vraag: hoe snel warmt het verder op? Vanaf woensdag lijkt een overtuigende zuidelijke wind op te steken. Niet alleen in Nederland, maar in bijna heel West-Europa. Een luchtsoort vanuit Spanje kan ons dan wellicht bereiken. De temperaturen gaan in de loop van volgende week op steeds meer plaatsen omhoog naar 20 graden of meer; in het zuiden en zuidoosten kan het rond 13/14 mei zelfs voor het eerst zomers warm worden. Van een ‘zomerse dag’ spreken we wanneer een temperatuur van ten minste 25,0 graden bereikt wordt. Er zijn op dit moment zelfs berekeningen die met nog hogere temperaturen komen, maar dat is natuurlijk nog onzeker.

Toenemende droogte

Wat wél zeker lijkt, is dat de droogte steeds verder toeneemt. Op dit moment valt het nog wel mee in de natuur. Alleen de oppervlakte van de bodem is flink uitgedroogd, maar enkele centimeters onder het oppervlak is in principe nog voldoende vocht aanwezig. Dat zie je ook aan struikgewassen en bijvoorbeeld het gras; vrijwel alles is nog mooi groen. Maar dat kan spoedig wel eens gaan veranderen…

De komende 10 tot 14 dagen wordt er namelijk amper neerslag verwacht. Zeker wanneer we ook nog met warmte te maken krijgen, kan de droogte in Nederland snel toenemen. Ook het gevaar voor natuurbranden wordt hierbij groter. Kijk de komende periode dus goed uit met het gebruik van voorwerpen als glas, peuken, etc in de natuur.