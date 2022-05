Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel steun voor Özcan Akyol na bedreiging en verhuizing: ‘Wereld wordt gek’

Programmamaker Özcan Akyol wordt bedreigd. Daarom heeft hij op last van de politie de opnames van zijn radioprogramma Onze Man in Deventer afgelopen nacht naar Hilversum verplaatst. Op sociale media regent het steunbetuigingen aan Akyol. „Dit gaat veel te ver.”

Normaliter neemt Özcan Akyol, ook tv-maker van Sterren op het Doek en De Geknipte Gast, het programma in zijn woonplaats Deventer op.

Aan het begin van zijn programma vertelde de 38-jarige programmamaker dat de „ernstige bedreigingen” gericht zijn aan hem, zijn gezin en de mensen met wie hij samenwerkt. Daarom leek het hem verstandiger de opname in Hilversum te maken.



Straks weer een fonkelnieuwe aflevering van #OnzeManInDeventer. Ik kap er nog steeds niet mee. Deze keer met presentator Pernille La Lau. Een gesprek over ambities, ontheemd voelen en nog veel meer. Ik heb er zin in! Gaat dat horen. 0:01 uur, @NPORadio1. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) April 30, 2022

Özcan Akyol al vaker bedreigd

Aan de NOS vertelt Akyol dat de bedreigingen zijn binnengekomen bij het Algemeen Dagblad, waar hij een column heeft. „Zij waren geschrokken en stapten naar de politie”, zegt de programmamaker. Akyol heeft meerdere malen met bedreigingen te maken gehad. Twee jaar geleden kreeg een man een taakstraf opgelegd nadat hij Akyol via Twitter met de dood had bedreigd.

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan het ANP dat er een aangifte ligt. De politie neemt de melding serieus en stelt een onderzoek in. Vanwege het onderzoek wordt terughoudend omgegaan met het verspreiden van informatie over de zaak.

Vaste gast Vandaag Inside

Özcan Akyol is – of inmiddels was – een vaste gast in het programma Vandaag Inside, dat nu gestopt is vanwege een halve eeuw oud verhaal van Johan Derksen over een vermeende verkrachting met een kaars. Akyol noemde de ‘actie’ van Derksen een regelrechte uitglijder, maar nam het ook voor zijn talkshow-collega op. Hij vond de kritiek extreem: „„Hoeveel gigantische uitglijders zijn er geweest, vijf ofzo in twintig jaar? Dat is toch een aardig moyenne? Dat hoort toch bij een stamtafel. Om daar nou verregaande conclusies aan te verbinden, ik weet het niet.”



Ik ben het met Özcan Akyol vaker oneens dan eens, maar één ding moet ik hem wel nageven, hij behoort wel tot het (uitstervende) ras dat niet zomaar alles opleest van een briefje dat hij van de NPO heeft meegekregen. #woke — Bente Zwaan – #1115kinderen #Staatsontvoeringen ♘ (@ZwaanBente) May 1, 2022

Veel reacties over bedreiging

Op sociale media verschijnen veel steunberichten aan het adres van de bedreigde en met zijn programma verhuisde Özcan Akyol. Soms alleen met emoji’s, zoals deze:



🤬🤬 Özcan Akyol bedreigd, radioprogramma niet vanuit huis uitgezonden | NOS https://t.co/4W8vsl9kD2 — Stephan (@stephankomduur) May 1, 2022

Andere twitteraars spreken zich uit. Het moet maar eens afgelopen zijn met al die bedreigingen (velen gingen Akyol al voor). Een kort overzicht:



De wereld begint echt gek te worden. Wanneer gaan we [email protected] aanpassen zodat dit soort idioten keihard aangepakt kunnen worden. Özcan Akyol verhuist radioprogramma naar Hilversum na 'ernstige bedreigingen'

https://t.co/qYnzqDdLc2 — prikken 💉prikken 💉 prikken 💉 (@Erik_Kuiper) May 1, 2022



Ik ben het niet altijd eens met wat je zegt @OzcanAkyol maar dit gaat mij veel en veel te ver! Dus wens ik ook jou en jouw gezin heel veel sterkte toe 💪 Özcan Akyol verhuist radio-uitzending naar Hilversum wegens ‘ernstige bedreigingen’https://t.co/AhpxEnuhlu — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ (@Backup_fis) May 1, 2022



Wat mankeerd deze mensen?

Zeker geen goede opvoeding genoten.

Sterkte Özcan.

Özcan Akyol verhuist radioprogramma naar Hilversum na 'ernstige bedreigingen' https://t.co/vJ2H2GZ36R (via @NUnl) — robbio (@robbioxxx) May 1, 2022



Özcan Akyol verhuist radio-uitzending naar Hilversum wegens ‘ernstige bedreigingen’ https://t.co/Yti9z982Fz Over verdraagzaamheid gesproken…….. — Frans van den Mosselaar (@FvdMosselaar) May 1, 2022



Özcan Akyol verhuist radio-uitzending naar Hilversum wegens ‘ernstige bedreigingen’ https://t.co/uIY48iKmuA

Telkens maar die bedreigingen. Ik snap daar niets van. Je kan het toch gewoon heel erg met elkaar oneens zijn zonder dat je de ander bedreigt

Zo moeilijk is dat toch niet? — PeterPos (@PeterPos1) May 1, 2022