Docu Ryan is zwanger roept gemengde reacties op: ‘Paniek!’

Trans, non-binair én zwanger: het is een combinatie die je niet vaak ziet. In Ryan is Zwanger documenteren Ryan en diens partner David hun kinderwens. Dat ze niet de hele tijd op een roze wolk zitten, blijkt wel uit de beelden van de BNNVARA-documentaire.

Zo kan Ryan bijvoorbeeld geen zwangerschapsverlof krijgen. Daarvoor moet je namelijk als vrouw geregistreerd staan op je werk, maar Ryan wordt geïdentificeerd als man. En dat terwijl die als ouder wel degelijk het kindje in de buik draagt.

Ryan is Zwanger

Maar ook een een kraampakket bij een zorgverzekeraar aanvragen, blijkt moeilijker dan gedacht. Ryan staat geregistreerd als man, dus een zwangerschap is simpelweg niet mogelijk. „Ze blijven maar herhalen dat het een hele bijzondere situatie is”, vertelt Ryan. „Op een gegeven moment zei ik: voor mij is het geen bijzondere situatie. (..) Bij alles wat je aanvraagt, krijg je dit te horen. Het zorgt ervoor dat ik veel minder vertrouwen heb in mensen die jou moeten helpen, dat ze niet stomme vragen stellen.”

En om de stempel ‘ouder’ te krijgen in plaats van moeder, moet Ryan een rechtszaak aanspannen. Ryan krijgt deels gelijk. In diens paspoort komt een ‘X’ te staan, zonder dat die daarvoor eerst naar een psycholoog hoeft. Maar de baby genderneutraal inschrijven lukt niet.

Genderneutrale opvoeding

In het gesprek met de moeder van partner David blijkt dat ook zij nog even moet wennen aan de wensen van haar kind. „Ik had nog nooit gehoord dat dit kon. Ik dacht dat als je in transitie gaat, dat je met je hele lijf in transitie zou gaan. Dat was vroeger zo.”



En dat de twee nog niet willen weten wat voor geslacht het wordt, vindt de moeder van David ook lastig. „Ik ben zo gewend om te denken in jongens/meisjes. Dat je nu die moet zeggen, vind ik echt wennen.” Daar heeft Ryan zeker begrip voor. „Dat is iets wat je aangeleerd is en wat je dus ook af kunt leren en kunt vervangen.” Uiteindelijk bereikt de familie een compromis als het gaat over het genderneutrale opvoeden. „Als het voor jullie belangrijk is, zal ik zeggen dat het geslacht van het kind er niet toe doet.”

Gemengde reacties

Dat er meer mensen zijn die moeten wennen aan deze manier van opvoeden, blijkt maar uit de reacties op het programma. „Blijf toch met een raar gevoel zitten, je kind genderneutraal opvoeden, mag geen jongetje of meisje genoemd worden. Ik ben denk ik te oud voor deze shit”, reageert iemand. En ook een andere kijker heeft er moeite mee. „Om je moeder te dwingen dat ze niet mag zeggen of het een jongetje of meisje is, is echt walgelijk.”

Toch zijn er ook veel kijkers die het jonge gezin steunt in hun keuzes. „Mooi dat dit verhaal wordt verteld. Ik hoop dat het bij draagt aan meer openheid en begrip. En complimenten aan de dame bij de gemeentebalie”, klinkt het op Twitter.



Check #ryaniszwanger en je ziet wie er nou écht de fragiele sneeuwvlokjes van onze samenleving zijn. Cisgenders die helemaal van slag zijn omdat een man zwanger is en zijn kind geen geslachtsrollen toe te wijzen. Paniek!!!!! Het einde der tijden is nabij!!!!1! — Stephanie Eveline (they/them) | EvelineJuly 🏳️‍🌈 (@Stephanie_Waal) May 26, 2022



#ryaniszwanger Interessante docu, maar een nog veel interessantere trending. Persoonlijk is het surrealistisch voor buitenstaanders, maar anderzijds hebben wij, als reaguurders, daar niets mee van doen, wat voor last hebben wij ervan? — TechFreak666 (@TFreak666) May 26, 2022



Ik kijk deze docu juist omdat het zo buiten mijn belevingswereld is maar het intrigeert mij toch. En ik moet verder kijken. Lieve mannen. Dit kindje krijgt iig veel liefde. En daar gaat het uiteindelijk om. Toch? #ryaniszwanger — Lien (@C80814621) May 26, 2022

De documentaire Ryan is Zwanger van van regisseur Özgür Canel kun je bekijken op NPO.