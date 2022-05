Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bezoeker Louvre valt vermomd als oude vrouw Mona Lisa aan met taart

Een bezoeker heeft gisteren het wereldberoemde schilderij de Mona Lisa in het Louvre in Parijs met een taart aangevallen. Omdat het kunstwerk van Leonardo Da Vinci voorzien is van een glazen vitrine, bleef het onbeschadigd. Wel was de vitrine besmeurd.

De Spaanse krant El País kwam als eerste met het bericht over de actie gericht tegen de Mona Lisa. Een actie waarover de dader toch flink had kunnen nadenken, aangezien hij nog speciaal naar de bakker moest. En hij had zich helemaal vermomd, als vrouw. Maar hij kocht echter de taart en zette stug door. Zonder al te veel succes.

Taart op paneel Mona Lisa gesmeerd

De man zou hebben geprobeerd de vitrine kapot te maken, maar dat lukte niet. Daarop gooide hij taart richting het doek en smeerde het gebak uit op het glazen paneel. Net voordat hij door bewakers werd overmeesterd, strooide hij nog rozen uit. Wat het motief van de man is, die vermomd was als oude vrouw en in het museum rondreed in een rolstoel, is onduidelijk. Hij riep dingen over de bescherming van de aarde toen hij werd afgevoerd door museumwachters.

Eerdere aanvallen op het beroemde doek

Het is niet de eerste keer dat de Mona Lisa wordt aangevallen. In augustus 2009 gooide een toerist een kopje thee naar het doek, waardoor de vitrine werd verbrijzeld. In 1974, toen het te zien was in Tokio, viel een vrouw het aan met een roodgekleurde spray. Ook bij die actie werd het schilderij niet beschadigd. In 1956 waren er twee ‘aanslagen’. Een man gooide zuur naar de Mona Lisa, waardoor het onderste deel beschadigd raakte. Aan het eind van dat jaar gooide een Boliviaanse schilder een steen naar het doek en richtte lichte schade aan.



De Mona Lisa is een schilderij van Leonardo da Vinci. Hij maakte het werk vermoedelijk tussen 1503 en 1506. Het geldt als een van de beroemdste kunstwerken ter wereld. Gemiddeld komen 20.000 mensen per dag er naar kijken. De meeste bezoekers komen zonder taart.