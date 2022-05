Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Ongehoord Nederland is problematisch’, zegt Robbert Dijkgraaf bij Beau

De omroep Ongehoord Nederland komt de afgelopen tijd steeds vaker in het nieuws. In hun uitzendingen trekken de presentatoren namelijk van alles in twijfel. Dingen rond het coronabeleid en bijvoorbeeld klimaatverandering, maar onlangs kwam ook de omvolkingstheorie ter sprake. Ook bij Beau is de omroep een gespreksonderwerp. Volgens presentator Beau van Erven Dorens kraamt Ongehoord Nederland „hele bedenkelijke taal” uit. En van Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil hij weten wat hij daarvan vindt.

Wel maakt Dijkgraaf meteen duidelijk dat dit niet zijn pakkie an is. „Ik ga daar niet over, maar gewoon als burger vind ik het problematisch dat dat soort informatie ongefilterd doorgaat”, aldus Dijkgraaf. „Daar moeten we toch kanttekeningen bij zetten.”

Robbert Dijkgraaf bij Beau: ‘Ongehoord Nederland is problematisch’

Wel zegt Beau aan het begin van de aflevering dat in een „divers, pluriform medialandschap” dit soort omroepen er mogen zijn. Toch wordt desinformatie gevoed door dit soort omroepen, vindt Beau. „Er zijn krachten en tegenkrachten”, zegt Dijkgraaf dan. „Mijn insteek is hier: laten we de positieve krachten proberen te versterken. In de wetenschap zijn er heel veel mensen die hier iets tegen willen doen. Laten we hen meer ondersteunen om die boodschap te brengen.” Daarmee doelt hij op bijvoorbeeld artsen en wetenschappers die tijdens de coronacrisis persoonlijk bedreigd zijn.



En dat er zoveel mensen zijn die vanwege hun functie – of omwille van het feit dat ze feiten proberen te verspreiden – bedreigd zijn, raakt de minister diep. „Ik vind dat een grof schandaal. Dat raakt me heel erg diep”, zegt hij dan ook. Beau: „U heeft het over Van Dissel?” „Ja, Van Dissel, Marion Koopmans, Marc van Ranst, in België, waar iemand zwaargewapend op hem loerde. Dat betekent toch dat we een stap verder zijn gegaan.”

Volgens Dijkgraaf is er wel altijd wantrouwen geweest. „Maar dat heeft zich toch anders geuit, het heeft zich verhard. We zijn nu bij fysieke bedreigingen terechtgekomen en we moeten proberen dat te dimmen, daar zit ook een rol voor de politiek. Maar laten we ook die positieve geluiden versterken.”

