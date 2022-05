Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prinses Amalia gaat aan UvA studeren, woont vanaf september in Amsterdam

Prinses Amalia gaat het komende collegejaar wonen en studeren in Amsterdam. Amalia begint aan een bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE), meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima verhuist in september naar de hoofdstad. De 18-jarige prinses zal daar een woonruimte huren met enkele medestudenten. Daarmee komt er een einde aan haar tussenjaar. Omdat ze die inlaste, besloot ze ook tijdelijk geen gebruik te maken van haar toelage. Of ze dat nu wel gaat doen, is niet duidelijk.

Amalia kiest voor Amsterdam als studiestad

Amalia heeft daarmee voor een andere studentenstad gekozen dan haar vader en oma. Willem-Alexander en Beatrix studeerden beiden in Leiden. De prinses had het afgelopen jaar een tussenjaar waarbij ze vooral vrijwilligerswerk heeft gedaan. Afgelopen zomer behaalde Amalia haar gymnasiumdiploma.

Voor de studie geldt een aanmeld- en selectieprocedure. Die heeft de prinses in het afgelopen jaar in zijn geheel doorlopen, aldus de RVD.