Tropenjaren met Jelka van Houten en Henry van Loon: als je leven na een baby ‘de hel is’

Over de ongemakken van het kersverse ouderschap en – drama, drama – ‘een vorig leven dat nóóit meer terugkomt’. Daarover gaat Tropenjaren, een nieuwe Nederlandse comedy van BNNVARA die vanaf vanavond op de buis is.

Rosa en Jelle zitten samen op de bank als hun pasgeboren baby Stella ligt te huilen in haar wieg. Of beter: ligt te krijsen. Het stel, gespeeld door Jelka van Houten en Henry van Loon, kan het na een seconde of 2,5 niet meer aanhoren. Jelle spoedt zich maar weer eens naar het kind en krijgt het direct stil. Op de vragende blik van zijn Rosa, antwoordt hij gortdroog: „Ik heb haar vermoord.”

Nieuw, dus Tropenjaren in Blik op de Buis

Na bovenstaande korte scène (nee, die baby is niet werkelijk dood), weet je het wel: Nederlandse comedy. En helemaal nieuw, dus een beoordeling in Blik op de Buis is op z’n plaats. In deze Metro-rubriek bespreekt verslaggever Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van de reguliere tv-omroepen of streamingdiensten. Van Tropenjaren zijn alvast de eerste twee afleveringen bekeken, hapklare brokken van nog geen 25 minuten.

Wanneer Jelle en zijn vrouw Rosa hun eerste kind krijgen, begint dus een nieuwe fase in hun leven. Een leven waarin zij ook schrijver en tv-presentatrice van Het Geluid van Nederland zijn. De jonge ouders proberen niet alleen het beste te doen voor hun dochter Stella, maar proberen ook hun werkende leven en relatie voort te zetten zoals het altijd was: sexy en ambitieus. Uitgaan en feesten lijken echter plaats te maken voor luiers en babysitters. Kortom, het stel maakt zich op voor de tropenjaren. De laatste zin komt van omroep BNNVARA, maar Tropenjaren kun je na het zien van de eerste afleveringen best vervangen door ‘de hel’. De twee doen overigens vooral hun best voor zichzelf en niet voor het kind.

Jelke van Houten en Henry van Loon

Of Tropenjaren grappig is, daar komen we zo op. Maar wat zeker grappig is, is het feit dat Jelka van Houten en Henry van Loon in het ‘echte leven’ ook een stel zijn. De twee kregen in 2020 een dochter en kennen dus het baby-klappen van de zweep. In Telegraaf-bijlage Vrij zei van Loon daar gisteren over: „Natuurlijk herkennen we dingen in de serie waar alle ouders tegenaan lopen, zoals de planning. Dat je er als zzp’er voor moet zorgen dat iedereen onder de pannen is voor dat je kunt werken.” De eigen baby veranderde hem zelf best wel: „Vroeger wilde ik de beste cabaretier van Nederland worden. Nu wil ik mensen vooral een leuke avond bezorgen.”

Dat laatste probeert hij ook regelmatig op tv, met voor miljoenen kijkers als hoogtepunt conciërge Volkert in De Luizenmoeder. Ook Jelka van Houten is naast een haast belachelijke waslijst aan films en series regelmatig in het theater te vinden. Niet als cabaretier, maar in hilarische titels als De Marathon (Metro-beoordeling: 4 uit 5).

Tropenjaren is wel grappig, maar

Nee, 4 uit 5 haalt Tropenjaren niet. De verslaggever, ‘fan’ van Van Loon en Van Houten, rolde in elk geval en helaas niet van zijn stoel van het lachen. Het uitgangspunt, die baby die het leven voor altijd verandert (die hel), kan absoluut grappig zijn. Dat zijn sommige dingen ook. De timing van Jelka van Houten als zij vindt dat haar man chips uit een bakkie in plaats van een krakende zak moet eten, blijft verbluffend. De droogkloterij van Henry van Loon is sowieso altijd leuk. Zijn ouders in de serie, prima. Dat geldt ook voor de babysitter die Jelle en Rosa vinden, die een dame op leeftijd en met behoorlijk wat principes blijkt te zijn.

Soms zijn dingen nogal onwaarschijnlijk, zoals een in zijn broek plassende volwassen man in een restaurant. Of een beetje grappig, maar niet enorm (kan een kwestie van smaak zijn, maar ondergetekende – geen vader trouwens – is echt geen zuurpruim). Laten we hopen dat jij er wel heel hard om moet lachen. Henry van Loon vast wel, want hij is niet vies van een potje absurdisme. Metro sprak hem ooit over het totaal absurde Random Shit, waarin hij voor Videoland 21 verschillende rollen speelde. En ook in Niks Te Melden (BNNVARA) kon Van Loon er wat van.

Hopelijk komen er nog knallers van afleveringen aan, waarbij je eh… van het lachen in je broek plast. Op basis van de eerste twee afleveringen van Tropenjaren komt Metro nu niet verder als ‘wel leuk’ tot soms ‘best wel leuk’. Om Jelka van Houten en Henry van Loon lachen we echter liever kei- en keihard.

Aantallen blikken: 2,5 uit 5.

Tropenjaren is vanavond om 21.09 uur bij BNNVARA op NPO 3 te zien.