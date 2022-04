Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 goede films en series die in week 15 op Netflix verschenen

Wat had week 15 aan nieuwe films en series op Netflix te bieden? Aardig wat, met Barack Obama voorop. Geniet van diverse nieuwe thrillers of gooi het over een andere boeg en laat je verwennen door een Japanse Anime-kraker.

De vogeltjes fluiten en de winter lijkt definitief voorbij. Het seizoen voor goede lenteseries is aangebroken en dat belooft vuurwerk. Zo geniet je vanaf volgende week van het gloednieuwe, laatste seizoen van Better Call Saul. Maar zo ver is het nog niet. Vijf films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Nieuwe films en series op Netflix in week 15

We trappen deze week af met een natuurdocumentaire, die is voorzien van commentaar door niemand minder dan Barack Obama.

1. Our Great National Parks (Original Documentary)

Perfect kijkvoer om even helemaal tot rust te komen. Dit visuele hoogstandje neemt je mee op reis naar iconische nationale parken over de hele wereld. Ditmaal geen David Attenborough, maar het lage, zalvende stemgeluid van ex-president Barack Obama, die ons betovert en in vervoering brengt.

2. Ultraman: seizoen 2 (Original Anime)

In de lijst met nieuwe films en series deze week ook een gezonde dosis anime. We zagen in seizoen 1 dat Shinjiro Hayata ontdekte dat zijn vader hem de ‘Ultraman Factor’ had geschonken om het kwaad te bestrijden. In seizoen 2 verschijnt er een nieuw karakter op het toneel: Alien Pedant. Deze dodelijke vijand neemt het op tegen onze held Ultraman.

3. Choose or Die (Original Film)

Kies of sterf, deze filmtitel vliegt er met gestrekt been in. In verleiding gebracht door nooit-opgeëist prijzengeld van 100.000 dollar besluit een jonge programmeur een oude survival videogame uit de jaren 80 te starten. Een verborgen vloek in het spel transformeert de realiteit en een onschuldige game verandert in een zenuwslopend gevecht op leven en dood. Een soort Jumanji dus. Minder lollig, maar dubbel zo verknipt. Deze topper in de lijst met nieuwe films en series is speciaal voor liefhebbers van het horrorgenre. En voor fans van Asa Butterfield (Otis Milburn in Sex Education).

4. See for Me (Original Film)

Zin in een zenuwslopende thriller? Dan is deze Canadese productie precies wat jij nodig hebt. See for Me gaat over tiener Sophie die visueel beperkt is. Ze past op een huis van een rijke cliënt, wanneer inbrekers binnendringen om de boel leeg te roven. Sophie is doodsbang en haar enige wapen is een de smartphone app ‘See for Me’, die haar verbindt met Kelly, een medewerker van de centrale. Deze legerveteraan gebruikt de app om Sophie uit handen van de inbrekers te houden.

5. Anatomy of a Scandal (Original Serie)

We sluiten de lijst met nieuwe films en series met een ouderwets schandaal in de hoogste Britse kringen. Daar worden we stiekem heel vrolijk van. Zeker met Sienna Miller in de hoofdrol. Anatomy of a Scandal is een psychologische thriller, gebaseerd op de gelijknamige besteller van schrijfster Sarah Vaughan.

