Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel Nederlanders bewegen iets meer, maar in deze provincies het meest

In een krappe meerderheid van de Nederlandse gemeenten zijn we met z’n alle gemiddeld meer gaan bewegen. Twee provincies springen er echter qua wat meer wandelen, hollen, op de fiets springen of de sportschool vaker van binnen zien uit.

Hulde voor de Flevolanders en Friezen! Inwoners van deze provincies voldoen steeds vaker aan de – hij bestaat – ‘richtlijn bewegen’. Dit en meer blijkt uit onderzoek van beslist.nl. Op basis van de gezondheidsmonitors van de GGD’s en het RIVM werd in kaart bracht hoeveel Nederlanders bewegen.

Meer bewegen in Flevoland en Friesland, waar niet?

In Flevoland is de grootste stijging te zien. Hier voldoen 3,8 procent meer inwoners aan de beweegrichtlijn dan in 2016. In Friesland steeg het aandeel met ruim 3 provincies. Inwoners uit Drenthe, Limburg en Noord-Brabant zijn ook meer gaan bewegen. Kleine marges zou je kunnen zeggen, maar de cijfers hadden natuurlijk ook lager kunnen uitvallen.

Dat laatste was op sommige plekken in Nederland overigens wel het geval. We hebben het dan ook nog eens over alle provincies buiten de genoemde vijf. De inwoners waren daar in 2020 minder fit dan in 2016. Vooral in Overijssel (-3 procent) en Zuid-Holland (-2 procent) daalde het aantal inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet.

Hier zie je alle cijfers en bevindingen over bewegen verzameld in een graphic:

Vier provincies waar meerderheid voldoet aan richtlijn bewegen

De gemeenten waar het merendeel van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijn liggen verspreid door het land. We vinden ze echter vooral in de provincies Noord-Holland (52 procent van de inwoners), Friesland (51 procent), Noord-Brabant en Gelderland (beide 50 procent).

Van alle provincies voldoet in Groningen het grootste deel van de inwoners niet aan de richtlijn. Van de Groningers scoort 44 procent een voldoende als het om bewegen gaat.

Grote verschillen in sportaanbod

Een groot aantal sportaccommodaties in de buurt verkleint de drempel om regelmatig te bewegen. In Nederland zijn er gemiddeld 12,5 voorzieningen te vinden per 10.000 inwoners. Regionaal zijn de verschillen echter groot.

In Zuid-Holland is het – relatief gezien – het lastigst om je sportdoelen te behalen. Hier zijn negen sportaccommodaties per 10.000 inwoners. Het aanbod is in Friesland juist het grootst met gemiddeld 24 voorzieningen per 10.000 inwoners.

Metro ging onlangs ook in op het fenomeen bewegen. Verslaggeefster Sharon van der Werf zocht uit of de stelling ’30 minuten per dag bewegen is genoeg voor een gezonde leefstijl’ een feit of een fabel is.