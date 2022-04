Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Genieten van Johan Cruijff 75 op tv: ‘Wat werd er nog vet Amsterdams gepraat’

Het was voor de ware voetballiefhebber gisteravond smullen geblazen bij de NOS. De omroep zond ‘unieke beelden’ uit van Johan Cruijff, die op 25 april 75 jaar zou zijn geworden. Johan Cruijff 75 ging er een uur lang in als koek. „Mijn God, wat was hij goed.” En: „Wat werd er nog vet Amsterdamse gepraat. Dat is uitgestorven, jammer.”

„Een genie”, noemde Studio Sport-presentator Tom Egbers vrijdag al, die als voorbeschouwing op Johan Cruijff 75 niet bij de publieke omroep, maar aan tafel bij Eva Jinek was aangeschoven. Louis van Gaal denkt daar – zo blijkt uit zijn huidige film – iets anders over. Egbers, die op Champions League-avonden veel met ‘nummer 14’ samenwerkte, in Jinek: „Ik vraag me nog steeds weleens af wat Johan ergens van gevonden zou hebben. Spreken met hem was altijd een gebeurtenis. Een wonderlijke man, een kunstenaar.”



De uitzending over Johan Cruijff gemist? Kijk 'm op YouTube!📲 Inclusief uniek filmmateriaal en zwart-witbeeld dat speciaal voor deze uitzending is ingekleurd🎨 — NOS Sport (@NOSsport) April 16, 2022

Waar waren al die beelden van Johan Cruijff toch?

De kunstenaar in taal en vooral op het voetbalveld kwam in rijke archiefbeelden van de NOS weer eens mooi tot uiting in Johan Cruijff 75. „Mooi voor liefhebbers van voetbal, sport en geschiedenis”, beloofde Egbers. Eva Jinek vroeg over de nooit of een halve eeuw niet vertoonde beelden terecht waarom die al die tijd niet gezien zijn. De Studio Sport-man: „Mijn eindredacteur vond honderden uren film. Het was niet gearchiveerd en niet gedigitaliseerd.” En zo kwam een briljante effectbal met buitenkant rechts in een nietszeggend potje voetbal tegen NAC bijvoorbeeld boven water. Een beeld dat ooit alleen in een samenvatting vijftig jaar geleden uitgezonden moet zijn.

⚽️ Nummer 14 De ondertitel van de documentaire over Johan Cruijff is ’14 nooit vertoonde beelden’. Dat getal slaat uiteraard op het rugnummer waarmee de zes jaar geleden overleden voetballer verbonden was. Nummer 14 werd zelfs een van zijn bijnamen. Opvallend is dat Cruijff 14 vaker niet op de rug had dan wel. Bij Ajax vijf seizoenen wel en vijf jaar niet. Bij Barcelona droeg hij slechts nummer 9, bij Feyenoord was het 10. En in het Nederlands Elftal? 14 natuurlijk, maar ook 7, 9 en 10.

Eerste doelpunt nooit gezien

„Bij het bekijken van al die uren beeld stuit je op dingen. Schitterende dingen”, vervolgde Tom Egbers, die nog één ding hoopt. Dat iemand het debuut van Johan Cruijff als tiener tegen GVAV uit Groningen ‘per ongeluk’ heeft gefilmd. In die wedstrijd scoorde de Amsterdammer, maar vertoond werd het doelpunt nooit.

De grote woorden van Egbers bleken gisteravond op NPO 1 niet té groot. Zo werd er een penalty-spelletje van tv-programma Avro’s Sportpanorama vertoond. In een sporthal in Ede deden onder meer Gerd Müller van Bayern München en Johan Cruijff mee. Ter vergelijking: alsof je nu Ronaldo, Messi en Lewandowski even zou laten invliegen voor een paar penalty’s op de buis. Mooi was ook een actie die Cruijff bedacht voor Artis. De dierentuin in zijn stad had een broedmachine nodig, een ding dat 25.000 gulden moest kosten. Cruijff bedacht een prijsvraag: hoeveel noppen had ik onder mijn rechtervoetbalschoen in de Europa Cup-finale tegen AC Milan. Mensen die meededen en de broedmachine zo sponsorden, moesten 2,50 gulden betalen. De winnaar kreeg de finale-schoenen van Johan Cruijff.

Zwartwitbeelden ingekleurd

Wat vooral in het oog sprong: veel bekende en onbekende beelden van Johan Cruijff kent de voetballiefhebber in zwartwit. De NOS had die beelden nu laten inkleuren, zoals het moet zijn geweest. Onder meer zijn huwelijk was in kleur te zien, maar ook verschillende voetbalbeelden.



Airing tonight @npo1 – 10:20pm. @NOS Studio Sport Special: Johan Cruijff 75. We colorized unique black and white footage that will shed new light on the legendary football player Johan Cruijff who would turn 75 this month. #vfx #football #ajax #cruijff #cruijff75 #colorization pic.twitter.com/0jRuJHWtOH — Planet X (@PLANETXFX) April 16, 2022

Daar was overigens niet iedere kijker het mee eens:



Nee! Niet in kleur. Juist in zwart wit is de goal tegen ADO fabuleus #cruijff — Ton Bennink (@TonBennink) April 16, 2022

Vragen van Erik ten Hag aan Johan Cruijff

Leuk waren ook beelden van een tv-programma van een piepjonge Dieuwertje Blok waarin kinderen vragen aan Johan Cruijff mochten stellen. Een van de kinderen die continu zijn vinger opstak om iets te vragen, was de huidige Ajax-trainer Erik ten Hag. Hij sprak nog lekker tukkers.

Veel anderen die in de docu aan het woord kwamen, jong, oude en Cruijff zelf, spraken nog typisch Amsterdams. Maar dan ook echt plát Amsterdams. Een Twitteraar die naar Johan Cruijff 75 keek, vindt het maar wat jammer dat dat taaltje haast uitgestorven lijkt.



Zojuist Johan Cruijff 75 gezien…..mijn god wat was hij goed…en wat werd er nog vet plat Amsterdams gepraat ook dat is uitgestorven…zo jammer. — Jeanknippinsr (@jeanknippinsr) April 17, 2022

Bovenal was het smullen geblazen van al die zeldzame beelden. Hieronder lees je enkele reacties.



#Cruijff75 wat een mooie uitzending van @NOSsport en schitterende beelden van zwart naar kleur. Het blijft bijzonder om naar #cruijff te kijken en luisteren. Zoals ten Hag al zei: "ook in deze tijd zou Cruijff zowel als speler, als ook als trainer, de beste zijn" — Mike Groenewegen (@MikeGroenewegen) April 17, 2022



Vooral de beelden van een jonge #Cruijffie zijn kippenvel. In een vreemde chronologische volgorde maar de veelal ingekleurde beelden vormen een niet te missen aanvullend portret van een eeuwig fenomeen. ‘Cruijff 75’ op https://t.co/uewCulRCdo — Jan-Willem Bult® (@JWB_9) April 17, 2022



Als speler en trainer gecombineerd is #johancruijff de MVP (Most Valuable Person) van het voetbal allertijden. By far, de allergrootste. Knap dat @primadeluxe nog nieuwe invalshoeken heeft gevonden. #Cruijff75 — Tismarvoetbal.nl (@tismarvoetbal) April 17, 2022



Op Paas zondagochtend naar #Cruijff75 kijk. Dan weetje dat je dag niet meer beter kan worden. “Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het beter hebben uitgelegd.” — 🇨🇭GerryAliteit🇨🇭 (@Gerryaliteit) April 17, 2022



Vanavond besloten ambassadeur te worden van het door Johan Cruijff veel gebezigde, maar helaas bijna verdwenen onderschikkend voegwoord "ofschoon". Wat een mooie docu…#johancruijff #cruijff #npo1 #hoewel #cruijff75 — Koert Westerman (@KoertWesterman) April 16, 2022



#Cruijff speelt met Barcelona in Engeland. “Delightful skills.” Prachtig om te horen hoe de Britse commentator aan zijn voeten ligt: “Cruijff is conducting the band again.”#cruijff75 — Harrison Sealts (@HarrisonSealts) April 16, 2022

Wil je Johan Cruijff 75 terugkijken? Dat kan hier.