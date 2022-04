Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Publiekslieveling Jona terug in Lang Leve de Liefde: ‘Je lijkt wel een clown’

Jona beleefde eind vorig jaar een van ongemakkelijkste dates in het Lang Leve de Liefde-huis. Maar dat weerhoudt hem er – zo blijkt vandaag – niet van om het geluk nog een keer te beproeven in het SBS6-programma. Kijkers zijn in ieder geval blij om de grappenmakende kandidaat uit het noorden van het land weer te zien. Vergeten zijn ze hem allerminst.

Kijkers raakten afgelopen december niet uitgepraat over over de ongemakkelijke date van Jona en Nikki in het datingprogramma. De twee pasten totaal niet bij elkaar. Zo zei de Fries dat hij totaal geen kattenmens is, terwijl Nikki even daarvoor trots over haar katten vertelde. En alsof dat nog niet erg genoeg was, konden de twee op geen enkele manier een fatsoenlijk gesprek voeren. Telkens viel het gesprek pijnlijk stil.

Vooral één uitspraak is kijkers nog goed bijgebleven. Als Nikki wil slapen, vraagt hij zich hardop af of „het al ligt opgebaard.”

‘Nee, dat was geen pretje’

In Lang Leve de Liefde brengen singles 24 uur met elkaar door in een huis. Die uurtjes gaan met de nieuwe date van Jona een stuk soepeler voorbij. Dit keer is hij gekoppeld aan Jolijn. Die kan zich de date tussen hem en Nikki van vorig jaar nog wel herinneren. „Dat was leuk om te zien, maar voor jou denk ik minder leuk.”

„Nee, dat was geen pretje. Ze zei niet zoveel. Helemaal niks eigenlijk”, blikt Jona terug. „Maar wat vond je van mij, dan?”, vraagt hij. „Ik vind je wel leuk, gewoon lekker zeggen wat je denkt.” Daar bereik je wel het meeste mee, aldus Jona.

Jolijn valt over drankgebruik Jona

Toch is ook met Jolijn niet alles koek en ei. Zo valt de date van Jona over zijn drankgebruik. „Mijn ideale partner? Die moet gezellig zijn. Maar ik zoek niet iemand die elke avond tien bier drinkt.” Dan hebben we een probleem, zie je Jona denken, die in zichzelf begint te lachen. „Doe jij dat dan?”, vraagt Jolijn. „Ja, natuurlijk. Lekker man!”

Even later zegt hij elk weekend naar de kroeg te gaan, op klompen. Die heeft hij ook meegenomen naar zijn date. „Heb jij die ook mee?”, vraagt Jona aan Jolijn. „Nee, zeker niet. Ik kom wel uit een boerendorp, maar klompen? Nee.”

Jona tegen date: ‘Je lijkt wel een clown’

Jona is zijn streken absoluut niet verleerd. Zo is hij niet vies van een geintje tegen Jolijn. Na het eten vraagt hij aan haar of ze misschien een doekje wil hebben. „Heb ik een rode mond dan?”, vraagt Jolijn.

„Ja, je zit helemaal onder”, beweert hij. „Je lijkt wel een clown. Maar dat maakt mij niet uit hoor. Ik vind het wel grappig.” Terwijl Jolijn zich druk maakt en naarstig naar een doekje zoekt, begint Jona te lachen. „Je zit me gewoon te fucken.”



Reacties Lang Leve de Liefde-kijkers: ‘Wat een vrolijk figuur’

Kijkers reageren verheugd over de terugkeer van de Fries. „Ik ga stuk om die vent. In ieder geval beter dan al die chagrijnige grijze muizen die elkaar elke week elkaar het leven zuur maken.”



Jona lijkt wel dronken haha.. wat een vrolijk figuur, dat dan weer wel😂😂 #Lldl #LangLeveDeLiefde — 🐭Devie🐭 (@Devie60957905) April 12, 2022



Ohjaaaa deze gast hahahha. Leuk dattie terug is. Geniet0n. Jolijn en Jona wordt een match denk ik #LLDL #LangLeveDeLiefde — niec (@nniieecc) April 12, 2022



Even #LLDL terug kijken en hoera Jona is terug! Ik heb hoge verwachtingen — Judith (@jsouverijn) April 13, 2022

De hele aflevering is vanavond om 19.00 uur te zien. Alle afleveringen van Lang Leve de Liefde zijn hier terug te kijken.