Poepdokter Nienke Gottenbos wil af van poeptaboe: ‘Mensen praten makkelijker over seksleven’

Vandaag is het Nationale Poepdag. Vies? Welnee, poepen is juist heel belangrijk. Dat vindt ook poepdokter Nienke Gottenbos. „Super dat er aandacht voor wordt gevraagd op deze dag. De pot kan namelijk veel zeggen over je gezondheid.”

Nationale Poepdag is in het leven geroepen door de Maag Lever Darm Stichting om aandacht te vragen voor de relatie tussen poep en gezondheid. Belangrijk, want je ontlasting kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van darmkanker.

De Poepdokter

Heb je als poepdokter een fascinatie voor poep nodig? „Nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo”, vertelt Nienke Gottenbos aan de telefoon. „Ik ben gefascineerd door wat er in de darmen gebeurd en de invloeden op de gezondheid.” Ze benadrukt dat ze geen darmarts is, maar een darmfloratherapeut en voedingskundige. Kundig genoeg in ieder geval om te praten over poep.

De naam poepdokter is overgenomen van een kind, vertelt Gottenbos. „Die zei telkens: ‘Mama, gaan we weer naar de poepdokter?’” Zo ontstond ook de titel van haar boek De Poepdokter – Gezond van Mond tot Kont. Want van een goede ontlasting blijf je gezond. „Klachten kan je terugvinden in de wc-pot en daar kun je iets mee doen.”

Poep als taboe

Helaas blijft praten over poep een taboe. „Ik praat er natuurlijk over, maar er zijn ook mensen die niet naar de huisarts durven te stappen voor hun darmklachten. Daarmee kan je kwaad doen.” Nadat haar boek is uitgekomen is er ook een onderzoekje gedaan, vertelt Gottenbos. „Hieruit bleek dat mensen makkelijker praten over hun seksleven dan over poepen!”

Niet praten over poep kan ook serieuze gevolgen hebben, legt de poepdokter uit. „Als je er niet over praat, dan weet je niet wat normaal is.” Dit merkt ze bijvoorbeeld in een livestream waar vragen gesteld kunnen worden. „Iemand vraagt dan of het normaal is om drie dagen niet te poepen. Natuurlijk is dat niet gezond, maar dat weet men niet als het nooit aan bod komt.”

Trek aan de bel

Nationale Poepdag vraagt om aandacht voor de ontlasting en je gezondheid. Maar wanneer zit dit dan niet goed? Gottenbos: „Goede ontlasting is in principe een keer per dag als een glad worstje. Je hoeft maar een keer te vegen en je hebt geen klachten. Het ruikt zeker niet naar bloemetjes, maar het hoort ook niet te stinken.”

💩 Tips voor de beste ontlasting (van de poepdokter) Belangrijkste tip: zie je lichaam als een systeem in plaats van losse onderdelen. Je lichaam werkt samen en heeft jouw hulp nodig. Je darmen hebben bijvoorbeeld invloed op je hersenen en immuunsysteem.

Let op je voeding! En eet dan niet alleen volkorenbrood, maar let ook goed op je groente- en fruitinname. Dat is nog interessanter dan volkorenbrood.

Niet eenzijdig eten (wat we geneigd zijn om te doen). Afwisseling is belangrijk. Als je kijkt naar verschillende soorten pasta’s, dan bestaat dat alleen uit tarwe. Dat is dus geen afwisseling. Probeer eens dingen als noten en zaden.

Reguleer je stress. Stress ondermijnt je darmflora en wanneer je darmflora onderuit gaat, creëert dat nog meer stress. Darmflora heeft invloed op je hersenen.

Klachten zijn dan het tegenovergestelde: brijige ontlasting, vaak moeten vegen en meer of juist minder dan 1-2 keer per dag. „Dit is niet gelijk een probleem als het een dagje voorkomt, maar heb je dit regelmatig dan is het goed om te onderzoeken waar de oorzaak ligt.” Wanneer dit dus een langere tijd speelt, kun je beter een bezoekje aan de huisarts brengen. „Zeker bij bloedverlies is de huisarts de aangewezen plek. Toch kijkt de huisarts niet altijd ver genoeg, bijvoorbeeld bij een lichte klacht als verstopping. Wanneer de huisarts je dan naar huis stuurt met alleen laxeermiddel, kan je misschien beter naar de darmfloratherapeut gaan. Dan ga je opzoek naar de oorzaak”, benadrukt de poepdokter.

Het is belangrijk dat als je een teken in de pot vindt, dat teken serieus te nemen. „Het hoeft niet gelijk om ernstige darmaandoeningen te gaan, maar kleine klachten kunnen ook iets betekenen. Hoe klein de klacht ook is, doe er iets mee. Dat is de belangrijkste boodschap voor Nationale Poepdag!”

