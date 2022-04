Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marleen Weener doet boekje open over grensoverschrijdend gedrag bij D66

Het is al enige tijd onrustig rondom D66 en partijleider Sigrid Kaag ligt onder vuur. De bedrijfscultuur binnen de partij verdient niet de schoonheidsprijs, zagen we gisteren bij de talkshow Jinek. Voormalig D66-lid Marleen Weener deed na vier jaar een boekje open en vertelde aan tafel haar ervaring met grensoverschrijdend gedrag bij D66.

Marleen Weener vertelt openlijk haar verhaal over de ongepaste opmerkingen van een D66-fractievoorzitter, Samuel Schampers.

„Ik was vier jaar politiek assistent en had een etentje met prominenten”, vertelt Weener aan tafel bij Jinek. „Een aantal mensen waren behoorlijk dronken en de fractievoorzitter klom op tafel met een biertje om aan iedereen persoonlijk te speechen.” Niet heel vreemd na een paar borrels, zou je denken, maar de uitspraak van Schampers die daarna volgde, is iets wat Weener nooit meer zal vergeten. „Hij zei over mij dat ik de lengte van de lul van iemand anders wel zou weten.”

Weener was in shock toen deze uitspraak over de eettafel galmde. „Ik werd helemaal stil, keek om mij heen en dacht: ‘Wat doe ik hier?’”

Weener met tranen bij Jinek

Ze stond direct op, pakte haar jas en liep weg. „Ik moest echt heel hard huilen.” Medelijden van collega’s kreeg ze niet. Ze voelde zich eenzaam en er was niemand van de partij die haar bijstond. „Niemand van die afgelopen vier jaar deed iets”, vertelt ze met tranen in haar ogen bij Jinek.

Waar die uitspraak vandaan komt, weet ze niet. Al heeft ze een vermoeden; het was haar werk om met veel partijleden te praten en hen te peilen. Door haar vele contacten kwam de roddel dat ze met een van deze leden naar bed zou zijn gegaan. Weener ontkent, maar dit werd niet geloofd. Voor Weener voelde deze opmerking alsof er veel over haar geroddeld werd in de partij. „Iedereen dacht; waar rook is, is vuur.”

Schampers heeft toentertijd zijn excuses aangeboden. Maar voor Weener was het na die uitspraak einde oefening. Ze was klaar met de politiek en met D66. Ze verkocht haar huis, zei haar baan op en vertrok.

Doofpot grensoverschrijdend gedrag is geopend

Kaag en Weener zijn sinds gisteravond trending op Twitter. Veelal twitteraars tonen empathie voor Weener en schrijven dat ‘de doofpot eindelijk open is’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo, Marleen Weener, doet na 4 jaar een boekje open. Dit kan het einde van #Kaag betekenen. De doofpot krijgt een gezicht. Iedere vrouw binnen D66 zou achter haar moeten staan. #Jinek #Weener #Drimmelen #Doofpot66 https://t.co/jXmJeU37KS — Pascal van de Camp (@pascalvandecamp) April 18, 2022

Weener probeerde in deze roerige periode contact te leggen met Sigrid Kaag, om haar verhaal te doen over de gebeurtenis in hun partij. „Ik heb haar twee keer gebeld en één keer geappt”, vertelt Weener. Maar veel veranderde er toen niet. „Kaag wist ervan maar deed niets.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marleen Weener: "Ik heb haar (Kaag) 2X gebeld en één keer geappt" #Kaag Marleen is slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag binnen D66. Terwijl ze haar verhaal deed bij #Jinek kwamen haar tranen los. pic.twitter.com/buQSVAxJYq — Wil van den Broek (@wrvandenbroek) April 18, 2022

Opheldering en verantwoording van D66

Of D66 deze kwestie nu wel aanpakt, en er verandering gaat plaatsvinden binnen de bedrijfscultuur van D66, is nog maar de vraag. D66-leden eisen in een open brief binnen een week opheldering. Ook eisen ze binnen drie weken een ‘bijeenkomst’ waarop de partijleiding ‘verantwoording aflegt’. Het partijbestuur van D66 komt vrijdag met conclusies over de affaire rond grensoverschrijdend gedrag binnen de partij.

Wil je de uitzending van Jinek terugkijken? Dat kan hier.