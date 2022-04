Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook OMT-voorzitter Van Dissel gebruikte zijn privémail: ‘Inloggen kon soms lang duren’

OMT-voorzitter Jaap van Dissel heeft, net als voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, ook zijn privémail gebruikt voor werk. Dat heeft een woordvoerder van het RIVM bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant. „Maar hij verstuurde geen departementaal vertrouwelijke informatie”, benadrukt de zegsman.

Volgens hem gebruikte Van Dissel zijn eigen Gmail-account om praktische redenen tijdens de coronacrisis, toen er veel thuis werd gewerkt. „De mails die hij verstuurd heeft, gingen gewoon in cc naar het RIVM-secretariaat en andere RIVM-accounts, dus ze zijn gewoon vindbaar”, aldus de woordvoerder.

Gebruik van privé-accounts sterk ontraden

Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge was ook al gepakt op het gebruik van zijn privémail voor werkgerelateerde onderwerpen. De Jonge gebruikte naar eigen zeggen zijn privémail omdat het beveiligde systeem van het departement nogal „gebruiksonvriendelijk” werkt. Soms was zijn wachtwoord verlopen en kon hij niet via zijn mail bij een stuk dat hij nog moest lezen. „Dan denk ik, ik moet vanavond dat stuk nog even lezen, ik kan niet in mijn mail, stuur het maar even naar mijn iCloud.”

Pas begin april kondigde De Jonge aan dat hij was gestopt met het gebruiken van zijn privémail. Dat was „omdat ik er nog eens op gewezen ben dat het wordt ontraden”. Hij zei gedurende de coronacrisis niet gedacht te hebben dat het onverstandig was om zijn privémail te gebruiken. „Ik dacht vooral: er is een hele hoop werk te doen en hoe kan ik dat het meest praktisch en snel even tot stand brengen. En dat was niet verstandig.”

Het gebruik van privé-accounts wordt sterk ontraden vanwege veiligheidsrisico’s. Daarbij worden ze vaak niet vrijgegeven na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook bestaat de kans dat deze werkgerelateerde berichten niet door de Kamer kunnen worden ingezien.

Veel kritiek op Van Dissel

Twitteraars zijn niet te spreken over het feit dat ook Van Dissel zijn privémail gebruikte voor RIVM werkgerelateerde zaken. Een greep uit de reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Jonge en van Dissel proberen ons wijs te maken dat ze NL wel konden leiden gedurende een pandemie, maar dat het te ingewikkeld was om in te loggen op hun mailaccount.

Volkskrant: OMT-voorzitter Van Dissel gebruikte ook privémailadres – https://t.co/DxZ2tSvL49 — marga 22 🐅🥀🍂⚖⬛ (@marga_m22) April 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

van Dissel

daar is de deur — Jan van Zuchtelen (@VanZuchtelen) April 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.