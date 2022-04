Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers vol ongeloof na ‘meest aangrijpende’ Oplichters Aangepakt ooit: ‘Wat een verhaal’

Kees van der Spek presteert het om de meest louche en schunnige oplichters wereldwijd op te sporen. In de aflevering van Oplichters Aangepakt van gisteravond doet hij dat wederom. Dit keer gaat het over de mysterieuze dood van de vader van de 24-jarige Brian en de dubieuze rol van zijn „kille” stiefmoeder. Kijkers hebben te doen met de getraumatiseerde Brian en weten niet wat ze zien.

Van der Spek duikt tijdens deze nieuwste aflevering in een heus familiedrama. Brian heeft als jongetje heel wat meegemaakt. Hij verhuisde samen met zijn vader Mark van Indonesië, Singapore, Hongkong, Zuid-Afrika en de Filipijnen naar Dubai en belandde uiteindelijk in Nederland terug bij zijn moeder. Zijn vader was een vermogend bankier die in de Filipijnen een relatie kreeg met Margareth, een twintig jaar jongere lokale schoonheid. Maar die schoonheid verandert al snel in een boze stiefmoeder.



Onwerkelijk familiedrama van Brian in Oplichters Aangepakt

Brian maakt met haar heel wat mee. Hij noemt haar „hebberig, een golddigger, koud en afstandelijk”. Als 11-jarig jongetje vertrekt hij terug naar Nederland, naar zijn moeder. Daarna volgt een onrustige periode en stroef contact met zijn vader en stiefmoeder. Want Margareth verbant Brian uit het leven van Mark. Ze controleert, manipuleert en bedreigt Brians vader. Vader en zoon houden stiekem contact, onder lastige omstandigheden. Totdat Mark uiteindelijk plots overlijdt. Waaraan? Dat is een raadsel, want een autopsie ontbrak en zelfs de doodverklaring bleek vervalst.



Geen contact meer mogen hebben met je eigen zoon ?? #koekoek #keesvanderspek — KingKurt046 (@KingKurt046) April 20, 2022

Stiefmoeder Margareth speelt volgens Brian een dubieuze rol, ook bij zijn dood. De volledige erfenis, van twintig miljoen euro, gaat naar de stiefmoeder. „Ik vermoed dat ze iets gedaan heeft bij mijn vader”, vertelt een geëmotioneerde Brian tegen Van der Spek.



Dit is inderdaad helemaal verknipt en vreselijk. #keesvanderspek — Dennis de Wit (@DennisdeWit) April 19, 2022

Kees van der Spek gaat op onderzoek uit in Filipijnen

Van der Spek en Brian vliegen naar de Filipijnen om het mysterie te ontrafelen. Daar hebben familievrienden en de oude nanny eenzelfde soort verhaal als Brian. Ook zij vermoeden dat Margareth een rol speelt bij de dood van Mark. Brian breekt meerdere keren voor de camera. Vooral als kennissen en vrienden vertellen hoeveel zijn vader van hem hield en in wat voor beklemmende situatie Mark zat. „Ik denk dat ze Mark vermoord heeft”, zegt een familievriend tegen Van der Spek.



Ik zou Brian het liefst helemaal kapot knuffelen, man man man #keesvanderspek #oplichtersaangepakt — Miriam (@JulesBeanNl) April 19, 2022

Een gesprek met een autopsiearts, die destijds weinig kon betekenen omdat het lijk volledig gebalsemd was, onthult een hoop. Stiefmoeder Margareth was betrokken bij een aantal strafbare en duistere zaken. Waaronder geld van rekeningen sluizen, vlak na het overlijden van Mark. Hij belooft te helpen bij juridische vervolgstappen.



Wat ontzettend heftig voor Brian!! Hoe heeft zijn vader het zover laten komen?! #keesvanderspek — Sandytjuh♡ (@Sandy_1976) April 19, 2022

Confrontatie tussen Brian en stiefmoeder ontroert kijkers

Wie Van der Spek kent, weet dat er in zijn programma’s altijd confrontaties volgen. Meerdere pogingen leveren dit keer echter niks op. Maar uiteindelijk vindt de misdaadjournalist een ingang om Margareth toch thuis te confronteren, samen met Brian. Er volgt een dramatische confrontatie tussen Brian en zijn stiefmoeder. Waarna Brian zijn emoties niet kan bedwingen. Uiteindelijk blijkt dat er een onderzoek wordt gestart tegen Margareth en de miljoenenerfenis. Ook bij de ambassade wordt de boel aangekaart. Maar hoe de zaak afloopt? Dat blijft voor nu nog in het midden.



Ze hadden er nooit heen moeten gaan. Die vrouw ruikt nu onraad natuurlijk #keesvanderspek — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) April 19, 2022



Damn, wat een aflevering…. hoop dat het recht nog mag zegevieren ten gunste van Brian #keesvanderspek — Mike die Bosschenaer (@diebosschenaer) April 19, 2022

Kijkers kunnen het verhaal van Brian haast niet geloven. Veel van hen bestempelen deze aflevering als de „meest aangrijpende ooit” en er klinkt veel verontwaardiging richting de stiefmoeder. Maar de meeste kijkers hebben vooral medelijden met Brian. En het open einde van de aflevering zorgt dat sommigen met vragen achterblijven. „Komt er een vervolg?”



Houd ons alsjeblieft op de hoogte Kees. Wat een erg verhaal #keesvanderspek — Luuk Luckas (@LuckasLuuk) April 19, 2022



Wat verdrietig 🥺mijn hart breekt voor die lieve Brian 💔#keesvanderspek — Juliet Chocolony (@JChocolony) April 19, 2022



Met stip de meest tragische en aangrijpende aflevering ooit . #brian je krijgt een digitale dikke knuffel van me #keesvanderspek #oplichtersaangepakt — de kapitein (@martijn012345) April 19, 2022



Petje af voor #keesvanderspek. Echt de mooiste aflevering van dit seizoen. — Dennis de Wit (@DennisdeWit) April 19, 2022

Recent interviewde Metro Van der Spek over het turbulente afgelopen jaar en het overlijden van goede vriend en collega Peter R. de Vries. Je leest zijn verhaal hier.

Wil je de hele uitzending van Oplichters Aangepakt bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.