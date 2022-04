Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Binnenkort meivakantie? Dit is de weersvoorspelling voor komende week

Voor veel scholieren staat de meivakantie volgende week voor de deur. Het lekkere weer is niemand ontgaan, maar blijft de zon nog even schijnen, of moeten we ons klaarmaken voor een ander weertype? Metro zoekt het voor je uit. Vorige week vertelden we je al dat we op Koningsdag waarschijnlijk prima weer kunnen verwachten.

Volgens meteoroloog Jaco van Wezel begint de meivakantie in ieder geval goed. „Het weerbeeld laat in de eerste week van de meivakantie geregeld zon zien”, vertelt de weerman van Weeronline. „Maar er is ook dagelijks kans op een paar buien. Zaterdag begint de vakantie nog warm met 16-21 graden en ook zondag is het met 15-18 graden nog vrij warm. Daarna wordt het tijdelijk frisser.”

Meivakantie

Het zonnetje laat zich in de meivakantie regelmatig zien. Toch zijn er ook wolkenvelden, laat Van Wezel weten. „De kans op neerslag ligt rond de 40 procent. Droog weer zal dus de overhand hebben.”

Dit weekend kun je dus nog even genieten van de warme temperaturen, maar volgens de weerman zal dat vanaf maandag wel anders zijn. „Na het weekend wordt het door het opsteken van een noordenwind frisser. Hou koud het precies wordt, hangt af van een aantal onzekere factoren. Als de noordenwind stevig doorblaast, is het gelijk een paar graden kouder dan bij een zwakke noordenwind”, vertelt Van Wezel.

Weervoorspelling koningsdag

Ook de wolkenvelden en eventuele buien kunnen een bepalende rol spelen. „In het frisse scenario wordt het 11 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Valt het allemaal mee, dan wordt het 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Ook de temperatuurverwachting voor Koningsdag is dus nog onzeker, maar de kans op neerslag is beperkt, namelijk 40 procent.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het verschilt wel iets per sport en hoe intensief je sport, maar toch valt een aantal zaken op als we kijken naar het beste weer:https://t.co/enhpmnf6z7 — Weeronline (@weeronline) April 18, 2022

Na Koningsdag zijn er twee scenario’s mogelijk. Als de wind naar het noordoosten draait, kan de maximumtemperatuur oplopen naar 15 tot 20 graden. Maar er is ook een kans dat de frisse noordenwind langer standhoudt. De neerslag blijft ook dan beperkt tot een lokale bui.

Goed insmeren

Volgens de weerman is het belangrijk om je in te smeren. „De aprilzon is al behoorlijk krachtig. Dagelijks wordt zonkracht 4 bereikt en dat betekent dat de onbeschermde huid al na een half uurtje kan verbranden.” Ook op Koningsdag is het belangrijk om jezelf te beschermen. „Dan is een zonkracht 5 mogelijk en zul je net wat meer moeten opletten. De onbeschermde huid verbrandt dan tussen 12 en 15 uur al na ongeveer 20 minuten en het advies is dan ook om dagelijks goed te smeren als je buiten vertoeft op bijvoorbeeld een terras.”