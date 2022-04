Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verbaasd om stel met barbiepoppen in Ik Vertrek: ‘Freaky!’

De twee hoofdrolspelers uit Ik Vertrek trokken op tv gisteren natuurlijk de nodige aandacht met hun overstap naar Griekenland. De grootste verbazing was er echter over een hobby van de eerste gasten in de luxe bed & breakfast: het fotograferen van barbiepoppen. „Eh… hobby? Barbies fotograferen?” En: „Facking freaky.”

Dan kom je aan met je koffer vol vakantiespullen in Kilada, in het zuiden van Griekenland. Rustig pakt een stel aan het einde van de uitzending van Ik Vertrek een koffer uit. Op heb bed verschijnen… barbiepoppen. „Haar hobby”, zegt de man.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Ik Vertrek om hectiek te ontlopen

Het vakantie vierende stel in Ik Vertrek speelde maar een bescheiden rol in de uitzending, maar op sociale media werd er veel – en vaak met verbazing – op hen gereageerd. De dame van het tweetal nam het fotograferen van haar barbiepoppen in de tuin van de bed & breakfast en op andere mooie Griekse plekken bloedjeserieus.

De uitzending van Ik Vertrek draaide echter om Peter en Jolanda. Zij een office manager bij een autobedrijf („leuk om met mannen te werken, niet dat getut”), hij een voormalig wifi-specialist. Al kenden de twee elkaar nog maar drie jaar, de grote stap van een verhuizing naar Griekenland durfden zij te nemen. De reden van het vertrek? „De hectiek en de drukte in Nederland”, legde Peter uit. „We vroegen ons af: willen we dat móeten nog?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er ging weer veel mis in Ik Vertrek

Nee, een voormalig buitenverblijf van een Griekse bisschop voor drie ton kopen leek ze een veel beter plan. Met een verbouwingsbudget van 165.000 euro en twee woorden Grieks op zak (ja en nee), verlieten zij ons land met een goed gevuld vrachtwagentje. Peter was overigens nog nooit in Griekenland geweest. Jolanda, steevast met een mond- en neuskapje achteloos onder haar neusgaten bungelend, liet op haar beurt een zoon uit een eerder huwelijk in Nederland achter. Haar vader kwam tijdens een afscheid met leverworst en blokjes kaas ook nog even aan het woord: „Als Jolanda iets in haar kop heeft, dan heeft ze dat niet ergens anders.”

Het is in Ik Vertrek weleens ernstiger misgegaan, maar er was – voor de kijker dan – toch genoeg te genieten. De communicatie met een Duits sprekende Albanese aannemer ging bepaald niet vlekkeloos. En natuurlijk was er vertraging met de verbouwing, zorgen om het budget, een te ondiep nieuw zwembad, nog meer vertraging, een verkeerde kleur tegels, geen idee soms van de kosten, het missen van de zoon in Nederland en ja, nog veel meer vertraging. „Alles is een uitdaging”, wist Peter. „Ook de relatie.” Jolanda verloor de bouwers echter geen seconde uit het oog. „Never asjoem (assume, red.), always check first.”

Barbiepoppen op visite

Maar zoals gezegd, het is in Ik Vertrek wel erger geweest. Sommige kijkers vonden de uitzending wat saai, al waren de ritjes van Peter op de step naar de bakker (‘we kopen er meer wijn dan brood’) dat zeker niet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

One small step for men.. one giant leep for Peter. #IkVertrek pic.twitter.com/t1Far9hxgG — Mark (@markdehaann) April 16, 2022

Of bij de slager:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Diezelfde kijkers – in totaal waren het er gisteren anderhalf miljoen – waren maar wat blij met de eerste gasten van Jolanda en Peter. Ze hadden geboekt voor twee, maar kwamen met veel meer. Haar barbiepoppen waren ‘stiekem’ meegereisd voor mooie fotoreportages. Het stel heeft zich bij Peter en Jolanda overigens uitstekend vermaakt en de foto’s zijn prima gelukt.

Op sociale media wisten de kijkers wel raad met het poppenverhaal in Ik Vertrek. Een kort overzicht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#IkVertrek we moeten ervandoor want barbie heeft ergens anders nog een fotoshoot..omg🙄 — i-R0k™ (@intakingashot) April 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen die Barbie mensen een eigen programma krijgen? #IkVertrek — Mariel (@VdMariel) April 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Foto’s van Barbie.

Dat Ken toch niet?#IkVertrek — Stichting Korreljozo (@korreljozo) April 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daar was ik zelf nou nooit opgekomen, 2000 km reizen om Barbie poppen te gaan fotograferen #IkVertrek — Edwin (@Edwincuracao) April 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

W-T-F

Ze nemen kiekjes van hun Barbie Poppen op unieke locaties??!!??😦 #IkVertrek — Martijn (@Martijn91717143) April 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat stulpje voor 3 ton… is geen geld en dan ter afsluiting Barbie 😂😂#ikvertrek pic.twitter.com/BqsIdZD5FQ — Savrion (@88plus2) April 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

OMG wat is dit dan🥺 kiekjes van de Barbie poppen! Het moet toch echt niet veel gekker worden #IkVertrek — Caroline Meijers 🇳🇱🇳🇱 (@MeijersCaroline) April 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meer Metro-verhalen over Ik Vertrek lezen? Dat kan hier. De uitzending van gisteravond is nog terug te kijken.