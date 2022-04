Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yeşilgöz: ‘Meer mensen moeten kroongetuige kunnen worden’

Kroongetuige worden? Daar kiezen maar weinig mensen voor. En als iemand wél die rol aanneemt, is de kans groot dat zijn of haar dierbaren gevaar lopen. Zelfs advocaten zijn niet veilig, werd pijnlijk duidelijk na de moord op Derk Wiersum. Volgens minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz moet het makkelijker worden om kroongetuige te worden. Dat zei ze vandaag in het tv-programma WNL Op Zondag.

Yeşilgöz vindt dat ook mensen die criminaliteit mogelijk maken, voor het kroongetuige-zijn in aanmerking moeten komen. Ze wil de bestaande kroongetuigenregeling „verbreden”. „Het gaat om de voorkant, mensen die misdaad faciliteren, bijvoorbeeld notarissen die niet goed bezig zijn, en makelaars. Dan kun je eerder netwerken oprollen.”

👩‍⚖️ Kroongetuigeregeling De regeling voor kroongetuigen staat nu open voor verdachten in strafzaken die een verklaring willen afleggen. De officier van justitie kan dan toezeggen een lagere straf te eisen. Justitie werkt alleen met kroongetuigen in uitzonderlijke gevallen, wanneer het echt nodig is voor opsporing of om nieuwe ernstige misdrijven door een criminele organisatie te voorkomen.

Ook zei Yeşilgöz dat ze meer mogelijkheden wil bekijken voor beveiliging van mensen die bedreigd wordend door criminelen. Nu is die beveiliging volgens haar nog vrij licht of heel zwaar. Daar zouden meer niveaus van bescherming tussen moeten zitten.

Yeşilgöz bij WNL Op Zondag

Yeşilgöz sprak ook over hoe het er nu voor staat met de aanpak van de mocromaffia. „Deze strijd gaat nog wel even door”, zei ze. Met haar ministerie wil ze een aantal „flinke beuken uitdelen” aan deze tak van criminaliteit, waar miljoenen euro’s mee worden verdiend. „Het is een miljardenbusiness, gerund door mensen die meedogenloos zijn.”

Maar geld, dat heeft de overheid ook. Weliswaar niet zoveel als de criminelen zelf, maar toch zegt Yeşilgöz dat er nog nooit zoveel geld is vrijgemaakt voor de aanpak van dit soort criminaliteit als nu. „We zullen nooit zoveel geld hebben als de criminelen, maar met de juiste middelen kunnen we bijvoorbeeld wel geldstromen volgen. Zo hopen we ze steeds stappen voor te blijven.”

Wil je WNL Op Zondag terugkijken? Dat kan hier.