Vanavond de aller, allerlaatste aflevering SpangaS: fans en acteurs nemen afscheid

Na ruim 2500 afleveringen, twee spin-off seizoenen en twee speelfilms, wordt vanavond de allerlaatste aflevering van SpangaS uitgezonden. Eerder deze week namen fans en acteurs afscheid van de populaire puber-serie van KRO-NRCV, en vanavond is het dan zover: de aller, aller, allerlaatste aflevering.

In het Beeld & Geluid in Hilversum namen vijftig uitverkoren fans, acteurs uit alle seizoenen en diverse makers afscheid van SpangaS. Samen bekeken zij de allereerste én alvast de allerlaatste aflevering van de langstlopende Nederlandse jeugddramaserie ooit, die er na vijftien jaar mee stopt.



Je bent goed zoals je bent

In de met talloze prijzen bekroonde serie SpangaS werden de belevenissen van tien leerlingen op een school in Nederland gevolgd. SpangaS staat bekend als een zeer vooruitstrevende serie op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Vijftien jaar lang werd er aandacht besteed aan thema’s zoals LHBTIQ+, pesten, armoede, rouw en body positivity. De boodschap van de langstlopende Nederlandse jeugddramaserie allertijden was dan ook: je bent goed zoals je bent.

De laatste schooldag

De afgelopen weken werd met alle SpangaS-fans afgeteld naar de allerlaatste schooldag. Ter ere van het laatste seizoen werd ook de podcast De kleine pauze met Tom en Thorn gelanceerd. Daarmee werd online teruggeblikt op SpangaS met diverse nostalgische video’s die laten zien waar de serie al vijftien jaar lang voor staat. Daarnaast kunnen fans een persoonlijke boodschap of een mooie herinnering achterlaten op de SpangaS Shout Out Wall die als ode aan de serie is gelanceerd.

Omdat SpangaS er mee stopt, blikken acteurs terug op de serie. Zo ook Thorn de Vries, die in SpangaS de rol van Lesley Huf vertolkt. De serie liet iedereen zien dat je jezelf mag zijn, zegt De Vries tegen persbureau ANP. „Ik heb zelf pas op mijn 21ste het woord non-binair voor het eerst gehoord, dus ik ben toen pas uit de kast gekomen”, zegt de acteur, die als tv-personage ook non-binair is. „Als ik zo’n personage had gehad in mijn jeugd, dan had dat me een groot vraagteken bespaard.”

‘SpangaS is de leukste school van Nederland’

Samenvattend is SpangaS „de leukste middelbare school van Nederland, waar iedereen kan zijn wie die wil zijn en waar ruimte moet kunnen zijn voor iedereen”, zegt hen, die in het veertiende en vijftiende seizoen te zien is. De serie wordt gekenmerkt door „een divers palet van personages”, meent De Vries. „Ik denk dat je je als kijker kunt herkennen in een personage en echt een rolmodel hebt.”



De serie was op veel vlakken „baanbrekend”, denkt De Vries, die zelf het eerste non-binaire personage speelde. „SpangaS had ook een personage dat kanker had, een vluchteling die teruggezonden werd, en had al vroeg twee zoenende jongens.” Daarnaast wist de serie veel maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken, denkt De Vries. „Het is een hele makkelijke manier om dat te doen, omdat je gewoon kunt laten zien: dit is er en dit kan er gebeuren. Je ouders kunnen scheiden, je kunt gepest worden, je kunt queer zijn, maar daarin ben je niet de enige.”

‘Ruimte voor iets nieuws’

Het is zeker jammer dat de serie nu tot een einde komt, vindt De Vries. „Natuurlijk, het is een groot iets in het Nederlandse televisielandschap geweest.” Maar het geeft ook ruimte voor iets nieuws, „een nieuw soort serie waarin een nieuwe representatie kan komen”. Dat beaamt Steef Hupkes, die sinds aflevering één in de serie heeft gespeeld als docent Jochem Damstra. „Ik had het serieus nog wel vijftien jaar kunnen doen, het was zo’n feest met iedereen. Maar het leven gaat ook weer door toch?”

De laatste aflevering van SpangaS: De Campus is donderdag 28 april om 18:00 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO Zapp.