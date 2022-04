Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filemon Wesselink duikt opnieuw in complotten: ‘Oekraïne is opgezet plan’ en ‘elite trekt aan touwtjes’

Presentator Filemon Wesselink ging voor een nieuw seizoen Filemom en de Complotten op pad met ‘andere denkers’. De aflevering van gisteravond maakte wederom heel wat los bij kijkers. De interviewkandidaten van Wesselink geloven onder meer dat de oorlog in Oekraïne een opgezet plan is en een eliteclub aan de touwtjes trekt.

Wesselink maakte eerder een seizoen over complotdenkers. Allerlei complotten leefden, zeker door de komst van de pandemie, de afgelopen tijd behoorlijk op. Reden voor Wesselink om een vervolg te maken op zijn programma. Waar dit keer de situatie in Oekraïne steeds terugkomt en de term Great Reset voorbij komt. Een wereldagenda die wordt aangestuurd door een elitegroep, onder de noemer van het World Economic Forum (WEF).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wanneer is iets een complot? Optie: Dat mensen met weinig invloed de motivatie van anderen met meer invloed niet vertrouwen. Zou bijv. het overtrokken en destructieve coronabeleid kunnen zijn gekomen door angst voor de dood en behoefte aan controle.#filemonendecomplotten — managementfluisteraar (@mgtfluisteraar) April 25, 2022

Filemon en de Complotten interviewt sceptici

In de aflevering van gisteravond komen Irhuia Beekwielder en Gert-Jan Veneman, die zich verzetten tegen het overheidsbeleid, en BLCKBX-oprichter Flavio Pasquino aan het woord. De drie interviewkandidaten hebben een gemene deler. Zij bewandelden een spiritueel pad. Termen als meditatie, een innerlijk kompas en het onderbewuste, komen regelmatig voorbij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb even overwogen om cardiotraining te gaan doen maar zag net dat vanavond om 21:30u een nieuw seizoen begint van 'Filemon en de complotten'. Vorig seizoen schoot mijn hartslag naar 165 tijdens het kijken, dus ik kan net zo goed thuis blijven. ☺️ #filemonendecomplotten #Kijktip — Susanne (@suusonline) April 25, 2022

Beekwielder maakt video’s van coronaprotesten en belandde meerdere keren in de gevangenis vanwege haar gedrag. Zij wantrouwt het overheidsbeleid. „Een oorlog begint niet met bommen en granaten. Een oorlog begint met propaganda, mind control, het verdelen van mensen en het onder controle houden van mensen middels angst”, vertelt zij. Zij gelooft dat de oorlog in Oekraïne gecreëerd wordt door de elite in de samenleving. „Zij die aan alle touwtjes trekken. Van de media, farmacie en de wapenindustrie. Noem al die industrieën maar op die baat hebben van de oorlog.”

Veneman deelt eenzelfde visie als Beekwielder, hij belde zelf de makers van Filemon en de Complotten op voor een interview. Hij vraagt zich af of het geld van Giro555 daadwerkelijk in Oekraïne aankomt. Volgens hem is president Poetin niet de slechterik, maar de Oekraïense Zelensky. Hij zou een nazi-bolwerk willen creëren in Oekraïne.

‘Oorlog in Oekraïne hoort bij agenda EU’

Ook verschijnt Wesselink op de redactie van BLCKBX, waar Flavio Pasquino de scepter zwaait. Hij richtte dit online platform op tijdens de coronacrisis omdat hij het overheidsbeleid wantrouwde. Zijn platform groeide uit tot een voltallige redactie. Voornamelijk gebouwd door crowdfunding.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als het er professioneel uitziet wordt het geloofwaardiger. Dat zegt eigenlijk alles. #Filemonendecomplotten — Corinne (@BestLief) April 25, 2022

Hij vertelt dat ook hij en zijn redactie een andere kijk hebben op de oorlog in Oekraïne. Volgens hem vertoont de oorlog hetzelfde patroon als de coronacrisis. „Het is allemaal wel heel erg toevallig. Dat er een transitie in gang wordt gezet die heel erg in de kaart speelt van wat de Europese Unie wil.” Hij benadrukt dat als de EU geen oorlog wilde, zij Zelensky niet zouden voeden en zouden deëscaleren. „Maar het is alleen maar olie op het vuur de hele dag.” Hij concludeert dat de oorlog uitgerold werd zodat wij, als Europeanen, stoppen met het Russische gas. „Er was een script?”, zegt Wesselink. Pasquino voorspelt extreme schaarste en een Co2-pas. Een controlemiddel voor onder meer vliegen, voedsel en financiën.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Props voor Filemon hoe hij deze mensen weet te interviewen. Echt een gave. #FilemonEnDeComplotten — Myranda (@myranda_80) April 25, 2022

Pasquino haalt later in de uitzending het vaccinatiebewijs aan. Volgens hem sprak Wesselink een jaar geleden uit dat dat er niet zou komen. Pasquino vertelt over het Digital Covid Certificate, dat er volgens hem komt. „Wat ik heb voorspeld, gaat gebeuren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Klein applausje voor @FilemonW die de ongemakkelijke gesprekken toch diepgang weet te geven. Een zwaar getraumatiseerde vrouw, een man die wil ontsnappen uit de werkelijkheid en iemand die angst als verdienmodel inzet. Van de ene verbazing in de ander… 😳#filemonendecomplotten — Frank (@Nemorga2) April 25, 2022

Wantrouwen in de overheid

Beekwielder voorspelt binnen een paar maanden weer maatregelen en lockdowns. Zij is ervan overtuigd dat de overheid een dubbele agenda heeft. Wesselink vraagt Beekwielder naar haar uitkering die zij ontving van een overheid die ze wantrouwt. Dat verwijt kreeg ze eerder, maar daar is ze het niet mee eens. Ze betaalde jaren belasting en heeft altijd gewerkt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi programma om te zien, op een respectvolle wijze worden de personen aan het woord gelaten die een ander beeld hebben over de maatschappij waarin wij leven. #filemonendecomplotten — Sassieinthehouse (@Sassieinthehou1) April 26, 2022

Bij zowel Beekwielder als Veneman kaart Wesselink ook hun achtergrond aan. Voor Beekwielder zijn dat trauma’s door jeugdzorg en prostitutie. Voor Veneman een geschiedenis met alcoholisme. De presentator concludeert dat dat een reden is „om de buitenwereld niet te vertrouwen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Extreem wantrouwen, continu bang zijn belazerd te worden, overal iets achter zoeken, altijd denken dat je wordt benadeeld. Wat een leven heb je dan. #filemonendecomplotten #filemon — Edwin (@edwingr) April 25, 2022

Wil je de hele uitzending van Filemon en de Complotten terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.