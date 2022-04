Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stand van zaken in Oekraïne: ‘Referendum van Rusland is schijn’

President Volodimir Zelenski van Oekraïne beschuldigt Rusland ervan een vals referendum over onafhankelijkheid te willen organiseren. Dit en meer over de huidige stand van zaken van de oorlog in zijn land.

Het onafhankelijkheids-referendum wordt volgens Zelenski gehouden in de gedeeltelijk bezette gebieden in en rond Cherson en Zaporizja. Die steden liggen in het zuiden van Oekraïne.

Zelenski roept inwoners op niets aan Rusland te geven

Zelenski riep inwoners van die gebieden op geen persoonlijke informatie, inclusief paspoortnummers, aan Russische strijdkrachten te geven. „Ze doen dat niet om jullie te helpen. Het is om een zogenaamd referendum dat over jullie grondgebied gaat te vervalsen. Dat is de realiteit. Wees voorzichtig.”

In 2014 presenteerde Rusland een referendum over de Krim, waarin een overweldigende meerderheid van de kiezers had gezegd zich bij Rusland te willen voegen. Dat referendum werd veroordeeld door de Oekraïense regering en het Westen.

Zelenski bedankte ondertussen de Verenigde Staten en president Joe Biden nog voor de (opnieuw) geboden hulp.



I’m grateful to @POTUS & 🇺🇸 people for the leadership in supporting the people of Ukraine in the fight against Russian aggression. This help is needed today more than ever! It saves the lives of our defenders of democracy and freedom and brings us closer to restoring peace in 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2022

Gevechten Rusland in Oost-Oekraïne intensiever

Het Russische offensief in het oosten van Oekraïne wordt ondertussen steeds intensiever. Dat melden Oekraïense generaals. Rond de steden Roebisjna, Marjinka en Popasna wordt hevig gevochten. De Russen voeren ook veel raketbeschietingen uit.

Volgens de Oekraïense legerleiding is Rusland bezig langs de hele frontlinie in de regio Donbas de strijd op te voeren. Gisteren werd al bekend dat de Russen 42 dorpen in de regio hadden veroverd.

De Britse inlichtingendiensten meldden vanmorgen dat het Russische leger ondanks de hergroepering nog veel last heeft van eerdere verliezen die het heeft geleden in de oorlog. Veel materieel wordt teruggestuurd naar Rusland om daar gerepareerd te worden.

Tweede fase ‘speciale operatie in Oekraïne’

Rusland wil geheel zuidelijk Oekraïne onder controle krijgen en zo een route vrijmaken naar Transnistrië, een afgescheiden regio van Moldavië. In Transnistrië, dat zich in 1990 afscheidde van Moldavië, zijn Russische militairen gestationeerd, maar het staatje wordt door vrijwel geen land erkend.

De doelstelling is onderdeel van de zogenoemde tweede fase van de Russische ‘speciale operatie’ in Oekraïne, die er vooral op is gericht de hele oostelijke Donbas-regio te veroveren en vanaf daar een route over land te creëren naar het door Moskou ingelijfde schiereiland de Krim. De Russische commandant Rustam Minnekayev zei vandaag volgens persbureau Interfax dat het onder controle krijgen van Zuid-Oekraïne de verbinding van het leger met Transnistrië zou verbeteren.

De regering in Kiev vreest dat Russische troepen dan vanuit dat pro-Russische zelfverklaarde republiekje een nieuw offensief kunnen beginnen. Oekraïne zei eerder deze maand dat een vliegveld in Transnistrië in gereedheid wordt gebracht voor het invliegen van Russische militairen, maar dat werd weersproken door zowel Transnistrië als Moldavië.

