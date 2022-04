Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volop geklus in Chateau Bijstand: ‘Het is altijd een klap in je gezicht’

Alweer riep de nieuwste aflevering van Chateau Bijstand heel wat reacties op bij kijkers. Inmiddels is de zevende aflevering van het programma waarin de familie Meiland op bijstandsniveau leeft, aangebroken. De 3-koppige formatie, bestaande uit Martien, Erica en dochter Maxime verruilen in het SBS6-programma, met natuurlijk Claire, baby Vivé en de twee honden, hun luxe woning voor een doorsnee huurhuis.

Deze aflevering van Chateau Bijstand staat in het teken van klussen. De familie heeft namelijk een dealtje gesloten met een bouwwinkel. Als zij daar een dagje komen werken, krijgen ze bouwmateriaal om het magazijn van een stichting die spullen voor armen inzamelt, op te knappen. Om dat te kunnen regelen moet Martien volgende week een dagje meelopen met een collega die de heftruck bestuurt: „Daar word ik niet blij van. Ik ga de toiletten wel doen, lunch maken of aan de kassa helpen, maar ik ga niet op zo’n ding”, zegt Martien. In de vorige aflevering kroop Maxime achter de kassa, maar volgens haar ‘baas’ viel het wel op dat ze bij één bepaald vak niet heeft opgelet op school.

Bekijk hieronder een stukje van de chaos:

Chateau Bijstand weer vol chaos

Deze aflevering is de tweede week in de bijstand voor de Meilandjes, en tijdens deze aflevering werd bekend waar zij wonen tijdens Chateau Bijstand. Na het tripje naar de bouwmarkt, staan er dus fotografen de familie voor de woning op te wachten. „Gauw naar binnen”, vertellen ze tegen elkaar. Maar echt ‘gauw’ is het niet: Martien laat bij het uitstappen uit de auto alles uit z’n tas vallen. „Het zweet staat op m’n voorhoofd.”

In deze aflevering gaat ook Erica aan de slag. Ze loopt namelijk een dagje mee met een hondenuitlaatservice. Iets wat ze altijd al had willen doen, volgens dochter Maxime. Maar kijkers hebben kritiek. Want extra klusjes doen om wat bij te verdienen, is niet wenselijk als iemand in de bijstand zit: „Mensen in de bijstand zouden gekort worden…”, zegt een kijker.

Even later in de aflevering wordt Martien ook nog eens ‘gepest’ in zijn eigen huis, door Maxime en Erica:

‘Boormachine totaal vreemd voor ‘m’

Inmiddels zijn Martien en Maxime aangekomen bij Stichting Help Ons Helpen, om daar de bouwmaterialen van eerder in te zetten bij het opknappen van het magazijn. Het klussen zorgt voor chaos en kijkers vinden het maar al te hilarisch. „Je vraagt je af wat ze eigenlijk hebben gedaan bij het chateau in Frankrijk”, zegt iemand bijvoorbeeld.



Als je ziet hoe verbaasd Maxime en Martien Meiland zijn over de werking van een elektrische schroefboormachine, ga je je toch afvragen wat ze eigenlijk gedaan hebben in dat Chateau in Frankrijk. #chateaubijstand — Susanne (@suusonline) April 25, 2022



Alsof Martien spontaan vergeten is dat ie 2 seizoenen #chateaumeiland en #ikvertrek heeft gedaan 🙈 Ineens is een boormachine totaal nieuw en vreemd voor 'm. #bijzonder #chateaubijstand — Jef Willemsen (@Norvo82) April 25, 2022



Hoezo lukt dat klussen in ene niet als je een Chateau hebt gerenoveerd? #chateaubijstand — Doret 🇺🇦 (@hetiswa) April 25, 2022

Na het installeren van een hek op de bovenverdieping van het magazijn, en het ophangen van gordijnen, gaan Maxime en Erica later met z’n tweeën terug om nog wat klusjes te klaren. „Vreselijk. Ik heb het zo slecht naar m’n zin”, lacht Maxime. „En net zei ik nog dat ik leuker vind met mama. Ik kom er totaal op terug.” Dan hebben de twee de smaak te pakken, en hebben ze binnen no-time een trap in elkaar geklust. Al staat ‘ie wel behoorlijk schuin. „Klussen is altijd een klap in je gezicht”, volgens Erica.

Deze aflevering van Chateau Bijstand eindigt met Martien en Erica die aan het werk zijn in de bouwwinkel, zoals afgesproken was is het begin van de aflevering. De bouwwinkel-baas geeft hen echter niet zo’n hoog cijfer voor hun werk: „Een 6,5? Dat is wel héél weinig”, roept Martien.

Chateau Bijstand kijk je hier terug