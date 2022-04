Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prinses Alexia terug uit buitenland voor Koningsdag, Rutte wenst koning veel plezier

Vandaag is oranje, want het is Koningsdag! Dat hoeven wij je hopelijk niet te vertellen. De uitverkozen stad dit jaar is Maastricht, daar trekt de koning met zijn gezin naartoe om zijn verjaardag te vieren. En ook prinses Alexia is van de partij. Zij gaat naar school in Wales en woont daar ook, maar mocht voor de 55ste verjaardag van haar vader even terug naar Nederland.

Alexia, de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, heeft in principe geen vakantie. Daarom was het onduidelijk of zij vrij kon krijgen van het United World College of the Atlantic, waar ze sinds september opgaat voor haar Internationaal Baccalaureaat.

Ook de prinsessen Amalia en Ariane zijn vandaag van de partij. Amalia heeft momenteel een tussenjaar, nadat ze afgelopen zomer haar diploma op het gymnasium behaalde. Ze vult haar tussenjaar met vrijwilligerswerk bij onder meer het Oranje Fonds. De verdere invulling van het jaar is privé en is niet openbaar gemaakt. Eerder liet Amalia weten dat ze een stage bij een Amerikaans bedrijf ook wel interessant zou vinden.

Rutte wenst koning veel plezier op Koningsdag

Premier Mark Rutte heeft een verjaardagswens aan de koning op Twitter geplaatst. Hij wenst hem „een prachtige en feestelijke” 55ste verjaardag. Ook wenst hij de koning en zijn familie veel plezier bij de viering in Maastricht. „Het is ontzettend fijn dat Nederland vandaag eindelijk weer echt Koningsdag kan vieren. Maak er een mooie dag van!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wens Koning Willem-Alexander een prachtige en feestelijke 55ste verjaardag toe en heel veel plezier met zijn familie bij de viering in Maastricht. Het is ontzettend fijn dat Nederland vandaag eindelijk weer echt #Koningsdag kan vieren. Maak er een mooie dag van! pic.twitter.com/0LCQCNgpvJ — Mark Rutte (@MinPres) April 27, 2022

Laag rapportcijfer voor Willem-Alexander

Alhoewel de premier warme gevoelens lijkt te koesteren voor de koning, is dat voor veel ‘burgers’ niet zo. Het vertrouwen in hem is namelijk opnieuw gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Op dit moment heeft iets minder dan de helft van de bevolking (47 procent) vertrouwen in de koning, zo komt naar voren uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS onder duizend mensen. Een jaar eerder ging het om 57 procent van de Nederlanders.

Van het publiek krijgt de koning het rapportcijfer 6,7. Een jaar eerder was dat nog een 7,1 en het jaar daarvoor zelfs een 7,7. Koningin Máxima gaat er echter wel enigszins op vooruit: waar zij vorig jaar het rapportcijfer 7,5 kreeg, is dat nu een 7,6. De waardering voor prinses Beatrix blijft redelijk stabiel. Dit jaar scoort zij een 7,2. Voorgaande jaren waren dat een 7,3 en een 7,4.

Een groot deel van de Nederlanders vindt volgens Ipsos dat koning Willem-Alexander zich niet solidair heeft getoond met het volk. Het aantal mensen dat hem wél solidair vindt is ten opzichte van vorig jaar gedaald van twee vijfde van de Nederlanders, naar een kwart. Wel zijn mensen over het algemeen tevreden dat het koningspaar dertig Oekraïners heeft opgevangen in kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn. Al denkt een derde dat de koningin en koningin dit hebben gedaan ten behoeve van hun eigen imago.

Ga je vandaag naar een rommelmarkt en wil je je slag slaan? Check dan onze tips voor kopers én verkopers.