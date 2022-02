Pijnlijke start Olympische Spelen: beveiligers trekken NOS-reporter live uit beeld

De Olympische Spelen in de Chinese hoofdstad Beijing zijn vandaag officieel – met onder meer TeamNL – geopend. Het feestelijke moment zorgde direct voor ongemakkelijke televisie. Beveiligers trokken een verslaggever van de NOS live uit beeld. Dat gebeurde tijdens het NOS Journaal van 12.00 uur.

Chinese beveiligers trokken NOS-correspondent Sjoerd den Daas tijdens een live-gesprek over de Olympische Winterspelen uit beeld. Den Daas was genoodzaakt in de uitzending de verbinding te verbreken. Het leverde op zijn zachtst gezegd bijzondere televisie op.

Steeds vaker de dagelijkse realiteit

„We worden hier weggetrokken”, zegt de journalist live in beeld. „We zijn net al uit een ander gebied weggezet. Ik vrees dat we later even bij je moeten terugkomen.” Presentatrice Saïda Maggé was duidelijk van slag, maar wist zich snel te herpakken door naar het volgende onderwerp te gaan.

De NOS laat in een reactie weten dat Den Daas in orde is en later in de uitzending zijn verhaal kon vervolgen. Het is niet duidelijk waarom de beveiligers de NOS-journalist uit beeld trokken. De NOS zegt niet of er maatregelen worden genomen om dit soort incidenten tijdens de rest van de Olympische Winterspelen te voorkomen.

Spanningen rond Olympische Spelen 2022

„Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China”, meldt de hoofdredactie van NOS Nieuws op Twitter. De omroep meldde voor de Olympische Spelen ook al „passende maatregelen” te nemen om te voorkomen dat Chinese spyware informatie van de laptops en smartphones van de journalisten zou kunnen afplukken. Onder andere D66 stelde kamervragen over deze app, die volgens fractievoorzitter Sjoerdsma niets meer dan een ordinaire afluisterapp is.

Er is geen officiële afvaardiging van Nederland bij de Olympische Spelen in Beijing. Een vergelijkbaar besluit werd eerder al genomen door andere Europese landen. De Verenigde Staten gaf in december al te kennen geen regeringsvertegenwoordigers naar Beijing te sturen. Poetin is echter wel aanwezig.