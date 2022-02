Verbijsterende reacties op documentaire Eindeloos Gepest: ‘Hartverscheurend’ en ‘extreem droevig’

De documentaire Eindeloos Gepest vertelt het verhaal van de 14-jarige Maryana, die zichzelf van leven beroofde. Dit omdat zij jarenlang moest omgaan met pesters. Kijkers leven op Twitter mee met het treurige verhaal. „Hartverscheurend” en „extreem droevig” reageert men op het de heftige beelden.

Dat pesten ingrijpend kan zijn, is niet onbekend. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer pleitte recent nog voor het strafbaar maken van pesten. Maar het verhaal van Maryana toont aan dat pesten ook kan leiden tot ingrijpende beslissingen.



Documentaire Eindeloos Gepest ontroert kijkers

In de documentaire blikken familie en vrienden terug op haar leven. De kijker ziet oude filmbeelden en foto’s van het gezin en hoort Maryanas favoriete muziek. Maar al bij het begin van de documentaire voel je dat de afloop treurig wordt.

Het gezin van Maryana woont in een ‘ons kent ons’-dorp met een religieus karakter. In groep 5 begint het pesten, wat er volgens haar moeder geleidelijk insijpelt. Haar kledingkeuze, uitgesproken karakter of haar geaardheid, pesters vonden genoeg redenen om Maryana het leven zuur te maken.



#eindeloosgepest Dat gevoel dat je het nooit goed genoeg doet, dat het altijd aan jou ligt, dat je alles wat je doet achteraf in gedachten moet "evalueren" (lees jezelf bekritiseren), dat je raar bent, anders bent, minder bent. Dat raak je nooit meer echt kwijt. — NineVaccini (@ninejeani) February 8, 2022



Mijn hart breekt ❤. Helaas is het verhaal voor mij erg herkenbaar. Op de basisschool en de middelbare school zo erg gepest dat ik het niet meer wist 😪😪. En nog elke dag draag ik de niet-fysieke littekens met mij mee 😪😪 #eindeloosgepest — Iloontje (@Iloontje000) February 8, 2022



Verbijsterend hoe de 'volwassenen' op geen enkele manier verantwoordelijkheid nemen. De pester (psychologenvoer) pest nog steeds!! 😨😰 #Maryana #eindeloosgepest — MarinaD151 (@MarinavdV15) February 9, 2022

14-jarige Maryana pleegt zelfmoord door pesten

Bedreigingen op social media, fysiek geweld, achtervolgingen, het steeds pestgedrag wordt steeds heftiger. Ook de politie wordt ingelicht, maar hard bewijs ontbrak. Haar pesters moedigen Maryana zelfs aan tot zelfmoord. Als Maryana hulpverlening inschakelt vanwege haar donkere gedachten, belandt ze op een wachtlijst van een half jaar.

Het verhaal van Maryana eindigt intens verdrietig. Op 14 november 2020 kiest Maryana ervoor om uit het leven te stappen. Zelfmoord bleek voor haar de enige uitweg, tot grote schok en extreem verdriet van haar dierbaren, die in tranen voor de camera vertellen over haar dood.

Bij kijkers maakt de documentaire heel wat los. Mensen schrikken van de drastische afloop of delen hun verhalen over hun eigen pestverleden op social media. De makers en geïnterviewden van Eindeloos Gepest hopen met Maryanas verhaal pesters en gepesten te waarschuwen. „Respect hebben voor elkaar. Dat is het grootste dat je kunt leren hiervan”, vertelt haar broer.



Extreem droevig maar ook zo veel sterks dat er loskomt hier na die documentaire #eindeloosgepest Pesten, het is er altijd. En het verwoest. — Kasper van Kooten (@KaspervanKooten) February 9, 2022



Daar ben ik stil van. De docu #eindeloosgepest over #Maryana raakt me!Mijn broer pleegde ook suïcide.Ik weet wat de impact daarvan is.Pesten is vreselijk!Hopelijk keken de pesters ook.Maryana moet zich erg eenzaam hebben gevoeld.Ze was bi.Wat maakt dat uit?Mooi,bijzonder meisje😢 pic.twitter.com/cvgwyNb68d — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) February 8, 2022

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.

Wil je de hele documentaire bekijken? Je vindt Eindeloos Gepest hier.