Beau-kijkers ontroerd door kwetsbare Willibrord Frequin die vertelt over de dood

Willibrord Frequin schoof gisteravond met zijn 81-jarige leeftijd aan bij Beau van Erven Dorens aan tafel. Frequin zit in de laatste fase van zijn leven en kijkt bij Beau terug op zijn roerige tijd als journalist. Kijkers raken geëmotioneerd door de kwetsbare Frequin, die uiteindelijk zijn tranen niet kan bedwingen.

Presentator Van Erven Dorens kondigt hem aan als een „kwajongen en de brutaalste verslaggever van Nederland”, die voordat hij aan tafel schuift nog even een jenevertje drinkt, wat voor hem als medicijn werkt. De journalist en oud-presentator vertelt bij Beau over zijn turbulente leven.



Jammer om Frequin zo kwetsbaar te zien, maar wel een ouderwetse grote bek en er zit nog vuur in zijn pretogen.#beau #willibrordfrequin — Joost Hoekstra 💉 🇩🇪 (@JoostHoekstra1) February 8, 2022

Willibrord Frequin blikt terug op turbulente leven bij Beau

Voor de uitzending lag hij de hele dag in bed, om op kracht te komen, vertelt hij. „Ik zit in een klotesituatie en ik vind het leuk dat ik bij jou mag zijn nadat we er helemaal definitief mee kappen. Ik ga over niet al te lange tijd gewoon dood.” Frequin heeft vasculair parkinsonisme en hartfalen, wat ervoor zorgt dat hij snel achteruit gaat.



Die krachtige Willebrord Frequin, die kwetsbaar bij Beau aan tafel zit. Ontroerend mooi. #frequin #beau — Monique Barendsen (@MoniqueBarSch) February 8, 2022

Fons de Poel schreef het boek Verlegen Vlegel over Frequin. De journalist stond bekend om gewiekste interviewtechnieken waarmee hij veel voor elkaar kreeg. Confrontatiejournalistiek noemt hij het zelf. Zo interviewde hij heel wat bijzondere mensen, van de Paus tot aan prins Bernard. Frequin blijkt nog steeds een karakter. Als tafelgast Tijl Beckand de journalist met „u” aanspreekt, grijpt hij in. „Waarom zeg je trouwens u? Zeg maar gewoon ‘je’ hoor.”



#Willibrord wat een geweldige man blijft het toch en wat triest om te zien hoe hard deze geweldenaar achteruit gaat #Beau #rtl @BeauRTL — Johan (@hoogeveenjohan1) February 8, 2022

Kijkers ontroerd door zieke Frequin

Frequin vertelt vol trots over zijn carrière en zijn hoogtepunten. Maar het laatste deel van het interview maakt wellicht het meest indruk op kijkers en zorgt zelfs bij sommigen voor tranen. Van Erven Dorens vraagt: „Je bent nooit ergens bang voor geweest, ben je bang voor de dood?” Waarna Frequin uitlegt dat hij zijn hele leven daar bang voor was, maar dat die angst verdween. Maar dat hij „nu hij er vlak voor staat” toch angst voelt. „Dan denk je aan euthanasie. Dan schuif je dat toch een beetje voor je uit.” Hij vertelt wat hij allemaal gaat missen. „Misschien leef ik nog één of twee jaar. We proberen te leven met het feit dat je dood gaat.”



Tranen in mn ogen met Willibrord Frequin #beau — manjusha (@manuss70) February 8, 2022

Premier Mark Rutte heeft nog een boodschap voor Frequin ingesproken, wat uiteindelijk de journalist ontroerd. „Nou moet ik ook bijna huilen”, zegt hij en zijn stem slaat over. Tot slot proosten de tafelgasten op het leven van de beruchte journalist. „Santé”, sluiten ze af.



#Beau tegen Frequin nadat Rutte hem persoonlijk toesprak: ‘je hoeft er niet om te huilen’.

Laat die man huilen, zijn emotie! Altijd maar dat verbeteren hoe iemand zich moet voelen. — Peter ter Horst (@PeterterHorst) February 8, 2022

Wil je de hele uitzending van Beau bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.