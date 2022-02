Olympische Spelen beginnen al (curling!), ‘TeamNL wint 20 medailles’

Wie in zijn hoofd heeft dat de Olympische Spelen van Beijing vrijdag beginnen: mis. Het curling-toernooi begint vanmiddag en dus twee dagen voor de officiële opening al. Zojuist werd bekend dat Nederlandse liefhebbers van de Winterspelen er goed voor kunnen gaan zitten. Een sportdatabureau voorspelt dat TeamNL over een paar weken met twintig medailles om de nekken naar huis vliegt.

De fakkeltocht in aanloop naar de Olympische Spelen is eerder vandaag begonnen. Honderden toeschouwers zagen hoe Luo Zhihan, de eerste Chinese wereldkampioen schaatsen (1963), de olympische vlam in Beijing overdroeg aan de Chinese astronaut Jing Haipeng. De fakkeltocht richting de openingsceremonie van de Winterspelen duurt slechts drie dagen, vanwege corona. Normaal lopen fakkeldragers maandenlang door vele landen richting het stadion van de opening.

Curling bij start Olympische Spelen

Het curling-toernooi – je weet wel, ‘schuiven en vegen’, de sport waar we om de vier jaar om gniffelen maar die op een of andere manier toch intrigeert – begint nu al. China en Zwitserland hebben om 13.05 uur de eer om af te trappen, of schuiven zo je wilt, bij de groepen gemengd. Nederland doet aan deze sport niet mee. Curling wordt in Nederland inmiddels serieus beoefend, maar tot plaatsing voor de Olympische Spelen kwam het nog nooit. Tot wereldkampioenschappen kwam ‘Oranje’ als wel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Morgen beginnen bij de Olympische Spelen ook de disciplines ijshockey en freestyle skiën. Nog voor de openingsceremonie van de Winterspelen zijn vrijdagochtend Nederlandse tijd ook al kunstrijders en -rijdsters actief.

‘TeamNL goed voor 20 medailes’

Nederland wint bij de komende Olympische Spelen twintig medailles. Dat is de verwachting die Sportdatabureau Nielsen’s Gracenote vandaag heeft uitgesproken. De plakken zijn onderverdeeld in acht gouden, tien zilveren en twee bronzen exemplaren. TeamNL zou daarmee in de zogenoemde medaillespiegel uitkomen op de vierde plaats, achter Noorwegen, Duitsland en de Russische sportploeg. En dat voor een land dat op uitzonderingen na vooral (of slechts) goed is in schaatsen.

Bij de vorige twee Winterspelen eindigde Nederland in het eindklassement ondanks dat bijzonder verdienstelijk als vijfde. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde TeamNL acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal. Vier jaar geleden wonnen de Nederlandse sporters in Pyeongchang acht gouden, zes zilveren en ook zes bronzen medailles. De twintig van toen kunnen volgens het voorspellende bureau nu worden geëvenaard.

Oranje op Olympische Spelen succesvoller van Amerika?

Nederland zou volgens Gracenote nu een plek hoger uitkomen, omdat de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland in totaal wel meer medailles winnen dan de Oranje-sportploeg, maar minder gouden. In de medaillespiegel wordt eerst naar de gouden plakken gekeken.

Het sportdatabureau wijst alle medailles toe aan de Nederlandse langebaanschaatsers en shorttrackers. In de prognose gaat het goud de komende twee weken in het shorttrack naar Suzanne Schulting (1000 en 1500 meter) en de vrouwenaflossingsploeg en bij het langebaanschaatsen naar Thomas Krol (1000 en 1500 meter), Irene Schouten (3000 en 5000 meter) en de aflossingsploeg bij de mannen. Maar wat kan skeletonster Kimberley Bos eigenlijk voor elkaar krijgen? Bos wordt niet genoemd, maar gleed op haar buik op haar sleetje dit seizoen al naar de Europese titel. Nog tekenender: zij won het eindklassement van de wereldbekerwedstrijden, met alle toppers van Beijing aan de start.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En Jutta Leerdam dan?

Een van toppers van Nederland is Jutta Leerdam, maar de publieksfavoriet en wereldkampioene op de 1000 meter wordt op deze Olympische Spelen geen goud toegedicht. De tien zilveren medailles worden bij het langebaanschaatsen in de tabel toegewezen aan Jorrit Bergsma (10.000 meter en massastart), Kai Verbij (1000 meter), genoemde Jutta Leerdam (1000 meter), Kjeld Nuis (1500 meter), Ireen Wüst (1500 meter), Antoinette de Jong (3000 meter), Patrick Roest (5000 meter), Irene Schouten (massastart) en de aflossingsploeg bij de vrouwen.

Een bronzen plak gaat volgens Gracenote bij het shorttrack naar de Nederlandse formatie op de mixed relay en Suzanne Schulting (500 meter).

Zin om nog eens terug te blikken op de Olympische Zomerspelen van 2021 in Tokio? Alle Metro-artikelen van die afgelopen sportzomer vind je hier.