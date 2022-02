Volgend succes? Deze Zuid-Koreaanse Netflix-hit is even bloederig als Squid Game

Er staat weer een nieuwe en tamelijk extreme Zuid-Koreaanse serie op Netflix, die behoorlijk aanslaat. All of Us Are Dead moet je niet vergelijken met Squid Game, maar even bloederig en maatschappijkritisch is de zombieserie wel.

Sinds Squid Game, de best bekeken serie op Netflix ooit, stemt de wereld massaal af op Zuid-Koreaanse series. Er worden heel veel nieuwe shows gemaakt door de streamingdienst, waarvan de ene beter aanslaat dan de ander. Het met zombies overladen All of Us Are Dead begint in ieder geval een behoorlijke hit te worden. Alleen The Sinner en Manifest worden in Nederland op dit moment beter bekeken.

All of Us Are Dead op Netflix

Op een Zuid-Koreaanse middelbare school breekt een zombievirus uit. De leerlingen moeten zich naar buiten vechten, anders veranderen ze in een zombie. Weer een serie met zombies, zal je denken. Maar volgens regisseur Lee Jae-kyoo is deze Netflix-serie toch echt uniek in zijn soort.

„We zien veel films en series over zombies, maar in slechts enkele staan studenten centraal. In een afgesloten ruimte zoals een school waar tieners geclusterd zijn, moeten ze alleen zien te overleven”, zegt de regisseur tegen Den of Geek. „Ze moeten vluchten van vrienden die zombies worden. Deze aspecten maken All of Us Are Dead anders, interessanter en frisser dan andere zombiefilms.”

Maatschappijkritisch, net als Squid Game

De nieuwe Zuid-Koreaanse Netflix-hit is niet alleen even bloederig als Squid Game, maar heeft ook een onderliggende maatschappijkritische toon. Zo wordt er een parallel getrokken naar de studentenprotesten uit 1980, die het fundament vormden van de democratisering van Zuid-Korea. Ook nepnieuws speelt een rol in deze K-serie, die je toch wel weer even wil zien.

All of Us Are Dead is nu te streamen op Netflix. Bekijk hier wat vorige week allemaal nieuw verscheen op Netflix.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.