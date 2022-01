Storm Corrie houdt huis: bomen vallen neer, dijken gecheckt, vluchten geannuleerd

De storm Corrie raast vandaag over Nederland en dat is voorlopig niet zonder gevolgen. Bomen waaien om. Dijken worden geïnspecteerd. Een paar honderd vluchten zijn geannuleerd. En stormvloedkeringen zijn gesloten.

Sluiten gebeurde ook met meerdere corona-teststraten en vaccinatielocaties. De GGD nam daarover gisteren al een besluit. Storm Corrie heeft vanmorgen op verschillende plaatsen in het land voor schade en verkeersoverlast gezorgd. Op snelweg A7 in Noord-Holland zorgde een omgewaaide boom voor een file. Ook in en rond Den Haag was er schade. Daar viel in de Scheveningse Neptunusstraat een boom op een auto, meldt het regionale medium Nieuws15. Ook op andere plaatsen in die regio zijn meldingen van omgewaaide bomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het effect op de wind

– door wegtrekken van Deense storm #Malik en

– de nadering en passage van storm-in-ontwikkeling #Corrie

Bron: @meteociel pic.twitter.com/TGM3EJDQDS — Helga van Leur ÔśÇ (@helgavanleur) January 30, 2022

In Koog aan de Zaan (Noord-Holland) was een zonnepaneel op een dak losgeraakt. De brandweer heeft het paneel verwijderd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wegens de storm geldt op de Markerwaarddijk (N307) tussen Lelystad en Enkhuizen een verbod voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers, meldt FlevoWegen. Op deze weg geldt wegens de storm ook een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Storm Corrie trekt naar het zuidoosten

In de loop van vanochtend trekt de storm naar het zuidoosten. Het KNMI heeft voor Noord-Holland, Friesland, de Wadden en het IJsselmeer code oranje afgegeven voor een noordwesterstorm en windvlagen met snelheden tussen 100 en 120 kilometer per uur. In het binnenland kunnen de windvlagen snelheden tussen de 75 en 100 kilometer per uur bereiken. Het zwaartepunt van de storm wordt tussen 10.00 en 12.00 uur verwacht. De ANWB adviseert weggebruikers vandaag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Ook rijden er op sommige trajecten minder treinen, meldt ProRail.

Tussen 07.00 en 08.00 uur werd op Texel een gemiddelde wind van 9 beaufort gemeten. Daarmee is de eerste offici├źle storm van 2022 een feit, meldt Weer.nl. Het is de tweede storm van deze winter. Normaal komt het in een jaar tot zeven stormen in ons land. De meeste stormen komen voor in de wintermaanden, met het zwaartepunt in januari.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dijken en wandel/fietspaden afgesloten

Waterschappen langs de kust sluiten buitendijkse fiets- en wandelpaden af vanwege storm Corrie, die naar verwachting vanmiddag het hoogtepunt bereikt. Wetterskip Fryslan heeft een lekkage in de dijk tussen Burgum en Suwald hersteld. De hele zeedijk tussen Holwerd en Schiermonnikoog is gecontroleerd op beschadigingen, die gevaarlijk zouden kunnen worden als hoogwater hard tegen de zeewering slaat. De buitenhaven van Oudeschild op Texel gaat vandaag onderlopen. Daar neemt de havenmeester maatregelen, aldus hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Waterschap Scheldestromen verwacht vanmiddag wegen in Breskens en Westkapelle te moeten sluiten. Ook de strandovergangen gaan dicht, net als coupures (dijkdoorgangen). Er is dijkbewaking op schadegevoelige plaatsen. Waterschap Hollandse Delta stelt dat wellicht ook in op Voorne-Putten, waar de waterstand het hoogst zal zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De harde wind heeft gisteren al grote stukken duin weggeslagen op Texel, aldus Hollands Noorderkwartier. Sommige strandtenten staan op de rand van afgeslagen duin. Op zich is strandafslag niet erg volgens het schap, want na de storm waait het weggeslagen zand vanzelf weer in de duinen.

Stormvloedkeringen dicht wegens hoogwater en storm Corrie

Rijkswaterstaat sluit vandaag enkele stormvloedkeringen om wateroverlast in het achterland te voorkomen. De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is rond 9.00 uur al gesloten, meldt een woordvoerder.

De Oosterscheldekering ging om 10.30 uur dicht. Dat is een proces dat enige tijd duurt. Rond 12.00 uur is hij dan helemaal dicht, zegt de woordvoerder. De Haringvlietsluizen nabij Hellevoetsluis gaan volgens hem in de loop van de ochtend ook dicht. Mogelijk gaat ook de Ramspolkering tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer dicht, maar dat is nog niet duidelijk.

Ook de waterschappen bereiden zich voor op hoogwater, met name in het zuidwesten en noordoosten van het land.