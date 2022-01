Reddingsactie in volle gang voor kust van IJmuiden na botsing tussen schepen

Voor de kust van IJmuiden is het schip Julietta D in aanvaring gekomen met een ander schip, de Pechora Star. De Kustwacht meldt dat is begonnen met de evacuatie van de bemanningsleden. Er zijn 18 opvarenden. Daarvoor worden meerdere helikopters ingezet. Ook is sleephulp onderwerp. De KNRM meldt dat ze twee reddingsboten heeft laten uitvaren om hulp te bieden.

Alle 18 opvarenden zijn inmiddels van het schip Julietta D gehaald, meldt de Kustwacht op Twitter.Het is nog niet duidelijk of de botsing is ontstaan door storm Corrie.

Het KNMI verwacht dat nog tot vanavond zware tot zeer zware windstoten kunnen voorkomen. In Noord-Holland en op het IJsselmeer is nog steeds code oranje van kracht voor zeer zware windstoten met snelheden van 90 tot 110 kilometer per uur, aan zee en boven het IJsselmeer mogelijk tot ongeveer 120 kilometer.

IJmuiden reddingsactie

De code oranje voor Friesland en het Waddengebied is beëindigd. Met uitzondering van het noordoosten van het land komen zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voor, hiervoor is code geel van kracht.

Op verschillende plaatsen in het land zijn wegen afgesloten door ongemakken veroorzaakt door de storm. De A5 bij Schiphol was enige tijd dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen die vermoedelijk door de harde wind omver was geblazen.

Storm veroorzaakt ongelukken op snelweg

Op de A16 bij Zwijndrecht in de richting Rotterdam verloor een vrachtwagen een container. De Drechttunnel is hierdoor dicht. Op de A4 richting Zoeterwoude is een deel van de snelweg afgesloten vanwege een geschaarde aanhanger.

De N307 over de Markerwaarddijk is vanwege de harde wind voorlopig afgesloten voor vrachtwagens, campers en auto’s met aanhangers, meldt de provincie Flevoland. Eerder was hier al een snelheidsbeperking van kracht. De ANWB raadt mensen aan om niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.

Minder treinverkeer

Ook treinen rijden minder, waaronder op het traject Haarlem-Leiden en Den-Helder Zaandam. Dit heeft te maken met de storm en vertragingen die zijn ontstaan door een defecte bovenleiding.