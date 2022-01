Hamilton denkt aan stoppen als Verstappen-incident geen vervolg krijgt

Gaat Lewis Hamilton aankomend seizoen proberen om zijn Formule 1-titel terug te veroveren van Max Verstappen? Die vraag hangt sinds de laatste race van vorige seizoen boven de markt. De Brit zelf houdt zich stil en volgens ingewijden is er nog niks zeker. Zij beweren dat Hamiltons beslissing afhangt van het FIA-onderzoek dat momenteel loopt.

De laatste race van het seizoen heeft er flink ingehakt bij Lewis Hamilton. De Engelsman leek op het circuit van Yas Marina onbedreigd richting zijn achtste wereldtitel te gaan. Die droom viel echter in duigen toen Nicholas Latifi zijn Williams in de muur parkeerde. De safety car kwam naar buiten waardoor Max Verstappen toch nog een kans kreeg, en die greep de Nederlander.

Wereldtitel Max Verstappen zorgt voor ophef

Dat een race op de kop gezet kan worden door een ongeval, is niet waar Lewis Hamilton boos over is. Zijn frustratie is gericht op de keuzes die de FIA maakte tijdens deze safety car-periode. De motorsportfederatie wilde niet dat een ongekend spannend seizoen een saai slot zou krijgen. Er werden daarom keuzes gemaakt die we nog niet eerder zagen.

Mede door deze beslissingen kon Max Verstappen de wereldtitel voor de neus van Hamilton wegkapen. Over het hele seizoen gezien, is de Nederlander volgens velen de terechte kampioen. Dat neemt echter niet weg dat Hamilton zich, enigszins terecht, bestolen voelt. De regels werden op een bepaalde manier geïnterpreteerd die voor hem zeer nadelig waren. Logischerwijze was er veel ophef en kwam er een onderzoek.

Lewis Hamilton wacht op de FIA

De uitkomst van dat onderzoek kan bepalend zijn voor de toekomst van Lewis Hamilton, zo vertelt Craig Slater tegenover Sky Sports. Slater heeft met belangrijke bronnen rondom Hamilton gesproken. Volgens hen wil de voormalig kampioen zien dat er iets tastbaars komt het onderzoek van de FIA. Regels moeten aangepast of verduidelijkt worden.

Volgens Slater is niet alleen de uitkomst van het onderzoek belangrijk voor de eventuele terugkeer van Hamilton, maar ook de snelheid hiervan. Hoe langer een resultaat op zich laat wachten, des te kleiner de kans wordt dat Verstappens grootste concurrent terugkeert op het circuit.

Wordt het Hamilton vs Verstappen in 2022?

Mocht de FIA niet opschieten of met een voor Hamilton onbevredigende conclusie komen, dan is er een kans dat Mercedes op zoek moet naar een nieuwe coureur. Dit zou een enorme aderlating zijn voor de renstal. Met name de laatste jaren was Hamilton de man die de kar trok. Volgens Slater is het in ieder geval nog te vroeg om conclusies te trekken en liggen alle opties momenteel nog op tafel.

Het is dus nog even afwachten wie er in de eerst race van 2022 plaats gaat nemen op de grid. Max Verstappen is in ieder geval wel van de partij. De jonge Nederlander is momenteel de grote ster en dat heeft zelfs geleid tot een exclusieve deal met Formule 1-streamingdienst Viaplay.

Reactie Mercedes

De laatste reactie van renstal Mercedes over de veelvoudig wereldkampioen dateert van 2 januari. Het lijkt erop dat Lewis Hamilton volgend jaar gewoon weer te zien is in de Formule 1 en op jacht gaat naar zijn achtste wereldtitel, is de strekking. Mercedes stuurde via Twitter in ieder geval een opbeurend bericht de wereld in. „Tegenspoed leidt ertoe dat sommigen breken, anderen breken records”, was de tekst bij een foto van de zevenvoudig wereldkampioen.