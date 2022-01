Slecht nieuws voor boeren: kabinet voorziet ‘vergaande maatregelen’ voor landbouwsector

Boeren in Nederland hebben het op z’n zachtst gezegd niet makkelijk in Nederland. En het lijkt er niet op dat hun situatie de komende tijd gemakkelijker wordt. Volgens landbouwminister Henk Staghouwer zijn namelijk „vergaande maatregelen” nodig om onder meer de neerslag van stikstof te verminderen.

Het verbeteren van de kwaliteit van water is ook nodig, vindt de minister. Daarom staan die maatregelen, die voor boeren „ingrijpend” kunnen zijn, op de planning. Alleen zo kan de uitzonderingspositie van Nederlandse boeren in Europa behouden worden.

‘Vergaande maatregelen’ voor boeren

De maatregelen zijn nodig voor de zogeheten derogatie. Daardoor mag Nederland meer dierlijke mest produceren dan andere Europese landen. En dat is nogal belangrijk voor land- en tuinbouwers. Maar dat gaat niet zomaar: Nederland moet zich daarvoor aan strenge regels gouden. De waterkwaliteit moet bijvoorbeeld verbeteren, maar het tegenovergestelde gebeurde de afgelopen jaren.

De voorganger van Staghouwer, Carola Schouten, had in december nog de hoop dat Brussel bereid zou zijn tot „enige flexibiliteit in de procedure”. Dat zou wel afhangen van de beoogde aanpak van het nieuwe kabinet. „Maar”, schrijft de bewindsman nu, „over de hele linie is duidelijk dat de Europese Commissie streng toeziet op de naleving van de richtlijnen door lidstaten.”

Om welke maatregelen het precies gaat, is nog niet duidelijk. Half februari zal het kabinet Brussel meer informatie geven over de voorstellen, waarmee het „laat zien te voldoen aan haar verplichtingen ten aanzien van verbetering van de waterkwaliteit”.

BBB: onderzoek naar stikstofuitstoot bedrijven

Op sociale media is er veel onbegrip (wanneer niet?) over dit nieuws. Er is nog niet bekend welke maatregelen gaan gelden, maar veel mensen rennen naar Twitter om hun steun voor de boeren aan te kondigen. Anderen zien dit nieuws als een „oorlogsverklaring aan de boeren”. Weer anderen zijn met geld bezig en vragen zich vooral af warvoor compensatie er komt.

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas is in de Tweede Kamer al aan het werk geslagen met een ingediende motie. Die partij wil dat er eerst een onderzoek komt naar de stikstofuitstoot van industriële bedrijven, zodat de boeren niet ‘de rekening blijven betalen’.



Onderzoek naar #stikstofuitstoot industriële bedrijven verworpen. #Boeren blijven dus de rekening betalen wat betreft de stikstofuitstoot. pic.twitter.com/bHYOOK8pqO — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) January 20, 2022



Een oorlogsverklaring aan de boeren. We gaan nog hele spannende tijden tegemoet. #iksteundeboeren

Kabinet gaat ingrijpen bij boeren: ’vergaande maatregelen’ in zicht https://t.co/sikI0kHoFF via @telegraaf — Jakob Kingma (@JakobKingma) January 20, 2022



