Jaïr Ferwerda tussen de rijkelui in Hai Society: Dronken worden met Barry Hay is gelukt

Jaïr Ferwerda kennen we allemaal van zijn opmerkelijke politieke items in de talkshows op RTL 4. Vanaf vanavond zien we hem in een heel andere rol. In Hai Society volgt hij de Nederlandse high society – de bon vinvants en paradijsvogels met rijkelijk gevulde bankrekeningen – in de zonnige oorden Curaçao, Saint-Tropez, Monaco en de Portugese Algarve.

Opvallend en met toeval: hij maakte het allerlaatste interview met interieurontwerper Jan des Bouvrie. Die overleed acht weken later.

Praten over Hai Society op een chique plek

Als Jaïr Ferwerda de pers te woord staat over zijn nieuwe programma Hai Society, moet dat wel op een enigszins chique plek gebeuren natuurlijk. Daarom schuift Metro bij de 44-jarige Brabander aan in de tuin van het statige Pulitzer Hotel in zijn huidige woonplaats Amsterdam. „Beetje Frans hier, een mooie binnentuin. Dit past wel”, zegt de gastvrije Jaïr alsof hij zelf iemand in Hai Society ontvangt.

Vanaf vanavond (21.25 uur, RTL 4) zien we Jaïr Ferwerda op zondagen vier keer een uur met Nederlands rijkelui in het buitenland lopen, zitten en interviewen. En dobberen op schitterende boten natuurlijk. Metro’s verslaggever heeft een uur eerder de tweede aflevering in het rijke vissersdorp Saint-Tropez gezien. Het aanstekelijke liedje aan het begin van Hai Society zit nog altijd in zijn hoofd. Jaïr moet lachen: „Ik heb het zelf ingezongen hè? Jaja.”



Jaïr Ferwerda volgde Eva Jinek naar RTL

Jaïr Ferwerda en zijn rode microfoon-plofkap zijn al jaren niet meer weg te denken van de buis en uit politiek Den Haag. Begonnen op NPO 1 bij de talkshow Jinek, verkaste hij samen met presentatrice Eva Jinek naar RTL. Nu vuurt hij voor Jinek, Beau en Humberto zijn vragen op politici af. Midden op straat of binnen in het Tweede Kamer-gebouw. Soms serieus, vaak losjes met een grote glimlach. Hij beweegt de beleidsmakers van ons land regelmatig tot van alles en nog wat. Hoogtepunt – of dieptepunt zo je wilt – was een zingende minister Ferd Grapperhaus: „Zeg mondkapje waar ga je heen, naar het vuil, naar het vuil…”

Maar Jaïr is veel meer dan de man van de korte politieke filmpjes. Hij is vooral tv-maker. We zagen hem met ondernemers in Jaïr In Goed Gezelschap en in De Rekenkamer. En hij was verantwoordelijk voor goed bekeken documentaires die het nodige stof deden opwaaien. Zo waren daar De Dag Dat Pim Fortuyn Won, Het Eerste Kabinet Balkenende: 87 Dagen Ruzie en de tweeluik Mark vs Rita over Mark Rutte en Rita Verdonk.

Voor Hai Society bezocht Jaïr Ferwerda drie landen

Nu, in een jaar van corona en zich houdend aan allerlei coronamaatregelen, trok Jaïr Ferwerda naar de zon van Frankrijk, Portugal en Curaçao. „Voor heel even dompelde ik me onder in hun leven”, zegt hij. We zien Jaïr bij ondernemers als Hans Duijf, groot geworden in horeca, piano’s en waterbedden. Ondanks de hitte draagt de RTL-man altijd een keurig jasje, soms met het overhemd wat slordig uit de broek. Duijf koopt een ‘culinair puddingbroodje’ zijn tv-gast. Jaïr terugkijkend: „Ik denk dat dat broodje 30 euro kostte.” Ook bezoekt hij bekendere koppen als de nieuwe bondscoach Louis van Gaal en voormalig Golden Earring-zanger Barry Hay. Zit hij bij een joekel van een zwembad of een plaatje van een golfbaan, dan volgt het onvermijdelijke: „Ik durf het bijna niet te vragen, maar…” En volgt een duik of een slag met Jaïrs bekende grijns op het gezicht.

Jaïr en de bijzondere ontmoeting met Jan des Bouvries

Hij kijkt enigszins trots en ook met een traan terug op de ontmoeting met Jan des Bouvrie, vorig jaar zomer. „Bijzonder, met de wetenschap van nu. Het was duidelijk dat het niet zo heel goed met hem ging. Toen ik naar zijn gezondheid vroeg zei hij ‘ik heb me nog nooit zo goed gevoeld’. Ik heb een mooi sigarendoosje met een tekening aan het gesprek overgehouden. Ik herinnerde me dat hij zo mooi kon schetsen. Toen heeft hij Saint-Tropez op de achterkant van het doosje voor me geschetst. Hij haalde er nog wel even zijn laatste sigaar uit. Ik heb hem ingelijst thuis.”

Hai Society doet je al snel denken – voor wie dat in de jaren negentig ooit zag – aan Glamourland van Gert-Jan Dröge. Jaïr Ferwerda denkt met veel plezier aan Dröge terug, maar wilde toch iets heel anders maken. „Ik was fan. Hij bezocht vooral feestjes en voorzag die van geweldige voice-over. Ik volg en interview de high society in het buitenland. Hai Society is met de levens en het werk van Nederlanders die het goed doen wat breder. Maar ik zou me sowieso niet willen vergelijken met zo’n grootheid als Gert-Jan Dröge, hoor.”

Ook Jaïr Ferwerda bezocht rijkeluisfeestjes

Jarenlang bezocht Jaïr net als in Glamourland de nodige feestjes. Toen voor een rubriek in de krant NRC, dus het zat er een beetje in. „Ik was toen een keer bij een bijzondere man in Monaco. Het was de tijd van het huwelijk van prins Albert en prinses Charlene. Ik heb toen allemaal Nederlanders in die enclave ontmoet. Dat is me altijd bijgebleven en daar is het idee voor Hai Society eigenlijk al ontstaan. Door corona is ‘t het afgelopen jaar een project van de lange adem geworden, maar het is gelukt.”

Jaïr Ferwerda’s Helmondse gezin was allesbehalve high society. „Ik kom uit een heel sociaal gezin in een rijtjeshuis. Mijn vader was directeur van een welzijnsstichting. Er werd wel over politiek gesproken en naar het 20.00 uur Journaal gekeken. En ik was een nerd die ’s avonds laat met zijn transistor naar Met Het Oog Op Morgen op de radio lag te luisteren. Dan kwam mijn vader het uitzetten, haha. Van huis uit heb ik de interesse dus niet, maar ik vind het gewoon interessant hoe die rijke mensen leven en hun successen vieren. Daar kijk ik dan met mijn nuchtere Hollandse blik naar. Ik beweeg me vol verwondering door die wereld. Als een soort Kuifje in rijke oorden beleef ik alles. Politiek vind ik leuk, maar dit ook.”

Gefascineerd rondlopen in Hai Society

„Binnenkijken bij anderen vind ik altijd wel interessant”, vervolgt Jaïr. „Een beetje op Funda kijken, da’s heerlijk. Dan zie je ook dat er overal Nederlandse makelaars zitten. Ik heb er één bezocht in Saint-Tropez, een succesvolle man die een paar ton pakt bij een deal. En ik ben op Curaçao met een makelaar mee geweest naar een eiland dat hij te koop had staan. Fascinerend, allemaal.” Op het zonnige eiland bezocht hij ook rockster Barry Hay, die er al jaren woont. Met een lach: „Daarover kan ik één ding zeggen. Ik heb altijd als wens gehad om een keer dronken te mogen worden met Barry Hay. Nou, dat is gelukt.”

Maar niet iedereen wil over zijn of haar geld praten. „En het gaat ook niet alleen over geld”, zegt Jaïr daarover. „Sommige mensen wilden ook meedoen om met een soort gepaste trots aan het thuisfront te laten zien wat zij bereikt hebben. En wat voor mooi leven zij leiden. Maar ook de keerzijde van dat geld en de relativering zit in Hai Society. Zo zegt een kunstenares dat zij is gaan schilderen toen haar dochter ernstig ziek werd. En voormalig radioman Willem van Kooten vertelt in Portugal dat hij twee maanden in coma heeft gelegen. Tja, je kunt nog zoveel geld hebben… Als je je gezondheid niet mee hebt, kun je er niet van genieten.”

Altijd het beste in Den Haag willen maken

Zelf dingen maken, is dat voor Jaïr Ferwerda uiteindelijk niet leuker dan wachten in Den Haag en hopen dat een politicus als Thierry Baudet even stopt voor wat antwoorden? „Ik vind beide leuk, maar de items over de politiek maak ik ook zelf. Ik bén een maker en ben van het ambacht. In Den Haag wil ik hét verhaaltje van de dag maken en origineel te zijn. Ik probeer dat zo goed en mooi mogelijk in beeld brengen en de juiste vragen te stellen. Dat verveelt nooit. Er is altijd nieuws, er zijn altijd dingen.”