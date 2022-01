Hilariteit op Twitter door onverwachte passie in Lang leve de liefde

Van een bloemetje tot aan een lekkernij: veel kandidaten in Lang leve de liefde nemen een kleinigheidje mee om hun date te verrassen. Zo komt Antoinette („ik zit in de planten”) de deur binnen lopen met een plantenarrangement van haar werk. Daarmee maakt ze gelijk een goede indruk. Haar date Ruben pakt het anders aan en valt gelijk met de deur in huis. Zijn cadeau? Een 2 in 1 massageolie van Durex.

Ook later op de avond in de jacuzzi weet de kandidaat zijn date van haar apropros te brengen. „Hou je van grote of kleine piemels?” vraagt Ruben. Antoinette lijk het in het begin nog leuk te vinden, maar naarmate de date vordert, raakt de gespreksstof op.

Pas als ze Ruben vraagt waar hij nou echt gelukkig van wordt, komt hij los. „Als de steen netjes aan de draad ligt”, antwoordt hij. Dat hij over zijn beroep als metselaar met zoveel liefde spreekt, is een grote verrassing voor zijn date. „Het is vergelijkbaar als Renaldo of Messi de bal perfect raken tijdens het voetballen”, aldus Ruben over het metselvak.

Hilariteit op sociale media

„Hopelijk praat er ooit iemand zo over mij, zoals hij zo vol met passie over z’n werk praat”, reageert een kijker op Twitter.

Niet alleen de onverwachte passie van Ruben is een veelbesproken topic op Twitter, maar ook het voorkomen van Antoinette leidt tot hilariteit op social media. Zo noemt iemand haar „een beetje een aparte tante” en vergelijkt een andere kijker haar met een „uitheemse vogelsoort Avis Anti-Cementicus. Gekenmerkt door een strook oranje veren op een morsdood kapsel.”

Lang leve de liefde

Als Ruben de anderhalve meter-afstandrol tevoorschijn haalt, zodat de twee elkaar niet kunnen aanraken in bed, wordt het langzaam duidelijk dat de deelnemers het niet gaan redden als koppel in het programma.