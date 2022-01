#233 ‘Maud, je bent gewoon een egoïst!’

Maud is met oud en nieuw toch meegegaan naar Dubai met Tommy, maar het loopt uit op een fiasco. Ze krijgt ruzie met hem, omdat hij denkt dat ze de hele tijd met een producer loopt te flirten waar ze mee samen zijn: Sam. Daarnaast belt Gio haar om haar te Facetimen, iets wat Tommy heeft gezien. Haar vlucht vertrekt over 24 uur en ze heeft geen idee wat ze moet doen…

Ik heb me in tijden niet zo ellendig gevoeld. Ik zit in mijn uppie op de hotelkamer en Tommy heeft niks meer van zich laten horen. Aangezien ik niemand hier ken, behalve Sam, en het me ook geen goed idee lijkt om met hem op stap te gaan, heb ik de rest van mijn verblijf in Dubai op mijn kamer Netflix-series zitten kijken, terwijl ik de ogen uit mijn kop heb gejankt. Ik heb met Rochella en met Jessie gebeld en beiden hebben me een spiegel voorgehouden: de situatie met Tommy gaat zo niet langer. Ze vinden dat ik het uit moet maken…

Ondanks de ruzie en het feit dat ik wel elke dag een paar uur aan het Facetimen ben met Gio, staat het idee me enorm tegen. Tommy is mijn veilige haven; dat geef je toch niet zomaar op?! Moedeloos pak ik mijn spullen in. Wat er ook gebeurt, ik hoef niet nú direct een beslissing te maken. Dat doe ik wel als we weer thuis zijn. Als ik mijn toiletspullen in mijn tas aan het proppen ben, gaat mijn telefoon af en zie ik eindelijk een berichtje van hem binnenkomen. ‘Ik ben in de lobby’, appt hij me. Opgelucht haal ik adem: hij laat me in elk geval niet alleen naar huis toe gaan!

Praten

Als ik hem even later zie staan in die grote lobby, wil ik hem omhelzen. Maar Tommy duwt boos mijn reikende arm weg, draait zich om en beent naar de taxi. Bepakt en bezakt loop ik achter hem aan. Het moet er best lullig uit zien. „Tommy, alsjeblieft. Kunnen we even praten?!”, roep ik, een tikkeltje gepikeerd. „Dat kan later, Maud. We hebben haast”, bromt hij, waarna hij in de wachtende taxi stapt. Ik geef mijn spullen snel aan de taxichauffeur en plof naast hem. De hele rit naar het vliegveld toe probeer ik hem te spreken, maar krijg ik het niet voor elkaar om ook maar een woord uit hem te krijgen. Ik besluit mijn mond te houden, maar als we zijn ingecheckt en bij de gate zijn, lukt het me niet meer. „Ik wil echt dat we nu even praten!”, roep ik, terwijl ik naast hem zit en hem wanhopig aankijk.

„Maud. Jij wil zoveel!”, roept Tommy dan boos. „Dat is het hele probleem. Jij wil altijd alleen maar van alles! Jij wil reizen, jij wil aandacht van meerdere jongens, jij wil niemand kwetsen, jij wil praten… Heb je de afgelopen weken ook weleens gedacht aan wat ík wil?!”, hij is rood aangelopen. De mensen naast ons bij de gate kunnen duidelijk horen dat we ruzie hebben en als ze Nederlands zijn, is het niet moeilijk ons gesprek te volgen. Maar hem zeggen dat hij wat stiller moet zijn durf ik ook niet… Ik wilde immers praten.

Ruzie bij de gate

„Tommy, ik bedoel het niet zo… Dat met Sam… Ik heb niet met hem geflirt. Ik kan het uitleggen. En ik ben gewoon…”, voordat ik verder kan gaan, onderbreekt Tommy me. „Zie je?! Weer die ‘ik, ik, ik’. Maud, je bent gewoon een egoïst!” Ik schaam me te pletter. Tommy’s stem gaat per woord een volumestand omhoog en de mensen om ons heen doen nu heel hard alsof ze met andere dingen bezig zijn, om niet te laten merken dat ze onze ruzie woordelijk kunnen volgen. Het lijkt wel een live aflevering van GTST, wat zich hier voltrekt. Had ik maar nooit zo aangedrongen op praten, hier… te midden van honderden mensen op een luchthaven!

Maar Tommy deert het niet. Woest vervolgt hij: „Ik neem je mee hier naartoe en je bent alleen maar bezig met anderen en met ‘kijken welke beslissing jíj uiteindelijk zal nemen’. Maar het draait niet alleen maar om jou! Ik hoopte echt dat je dat zou inzien als we hier samen zijn. Als je een relatie met iemand hebt, gaat het erom dat beide mensen happy zijn. En als het niet werkt voor een van de twee, dat je er samen aan werkt om het weer goed te krijgen. Dit was geen holiday retraite om de egoïstische Maud de tijd te geven om te kijken wat ze leuker vindt; de oude vertrouwde Tommy of de leuke nieuwe Gio en een side dish in de vorm van Sam of wie dan ook ter tafel komt. Ik wilde er samen uitkomen! Maar blijkbaar is het te veel gevraagd. Dit gaat niet werken Maud. Ik zal het dan veel makkelijker voor je maken. Ik maak het uit!” En met die laatste woorden staat Tommy op en loopt demonstratief naar een andere rij mensen, terwijl bij mij de tranen over mijn wangen stromen…

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.