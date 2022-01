Verhaal Guantánamo Bay-gevangene raakt M-kijkers, maar ze vinden ‘Margriet zo irritant’

Mohamedou Ould Slahi schoof gisteravond bij M aan om te vertellen over zijn heftige levensverhaal. Hij zat veertien jaar onschuldig opgesloten in de Cubaanse horrorgevangenis Guantánamo Bay. Zijn verhaal maakt indruk op kijkers en zij uiten hun medeleven op Twitter. Tegelijkertijd storen kijkers zich aan de interviewtechniek van presentatrice Margriet van der Linden en ook dat wordt natuurlijk gemeld.

Slahi schreef het boek Guantánamo Diary over de gruwelijkheden die hij in Guantánamo Bay onderging. Het boek werd een bestseller en uiteindelijk ook verfilmd onder de noemer The Mauritanian. Waarom Slahi ooit in de meest gevreesde gevangenis terecht kwam? De Amerikanen beschuldigden hem van betrokkenheid bij de aanslagen van 9/11. Onterecht, bleek later.



14 jaar werd hij zonder aanklacht gemarteld in Guantánamo Bay https://t.co/MjJVVpYRS5 Ondanks tegenwerking door IND kan @MohamedouOuld nu toch hier zijn verhaal te vertellen (mede dankzij @DeBalie). #DitIsM #mensenrechten Wanneer sluit Biden Guantánamo?🤔pic.twitter.com/126bQWv6f9 https://t.co/PE308cYFL7 — Matthijs Pontier 💜 🏴‍☠️ (@Matthijs85) January 4, 2022

Oud-Guantánamo Bay-gevangene doet zijn verhaal bij M

Tijdens zijn gevangenisstraf stond Slahi bekend als de meest gemartelde gevangene. Hij onderging straffen als seksuele marteling, slaag en dagen zonder slaap. Aan tafel bij M blijkt dat Slahi zich niet uit het veld laat slaan en een positieve mindset hanteert. Samen met het Nederlandse dansgezelschap Club Guy & Roni maakt hij momenteel een voorstelling over zijn verhaal en daarom verblijft hij tijdelijk in Nederland. Hij verstaat de taal, na slechts een maand, al goed en spreekt ook Nederlands.



Kijkers geraakt door woorden Mohamedou Ould Slahi

Hij vertelt over het moment dat zijn moeder overleed en hij na al die jaren van gevangenschap geen afscheid mocht nemen. „Heb jij weleens gevoeld dat je hart zo breekt dat je je lichaam ook wilt breken om dat evenwicht te herstellen?”, zegt hij over zijn verlies.



Heftig verhaal, maar ik mis tot nu toe de belangrijkste vraag: waarvoor werd hij opgepakt door de Amerikanen en waarom belandde hij

op Guantánamo bay?#DitIsM — Peter ✏ (@PlanBeeP) January 4, 2022

Vooral de vechtersmentaliteit en zijn de vertelwijze van Slahi maakt indruk op kijkers. Hij probeert namelijk liefde en vrijheid boven haat te verkiezen. De oud-gevangene maakt zich hard voor mensenrechten over de hele wereld. „Hier zien jullie vrijheid als vanzelfsprekend.” Volgens Slahi is dat niet overal in de wereld zo.



Interview Margriet van der Linden

Naast de bijzondere woorden van Slahi, valt kijkers nog iets op. De interviewtechniek van Margriet van der Linden valt zeker niet bij iedereen in de smaak. Zo onderbreekt ze volgens twitteraars Slahi onnodig en te vaak. En ze storen zich aan het feit dat Van der Linden Engels tegen hem blijft praten, terwijl hij aangaf dat hij Nederlands spreekt.

Overigens krijgt M vaker op Twitter de nodige kritiek en is de presentatrice niet de meest populaire talkshow-host. Twitteraars hadden eerder bij afleveringen het nodige commentaar op haar televisie-optredens. Recent vertelde Van der Linden hoe ze omgaat met de negatieve reacties.



Ik ook, bijzondere man. Maar dat interview… OMG. #ditisM onderbreekt, haakt niet in op wat er verteld wordt, kijkt in de camera in plaats van naar degene die ze aanspreekt, komt gehaast over. Geen diepte-interview is een gemiste kans. #DitIsM is niet mijn programma weet ik nu https://t.co/XhBSXSRhD0 — Yvonne de Hont (@yvonnedehont) January 4, 2022



Wow Margriet is weer op dreef zeg 😏 zo irritant. Láát eens iemand UITPRATEN!!! #ditism — Celine (@ck1406) January 4, 2022



Is dit een enorm bagger interview of trip ik? Ik wil zoveel over Mohamedou weten, en hem horen en zijn verhaal kennen – maar ik ben helemaal ????? door hoe zij vraagt? #npo1 #DitIsM — Mar bint ibn Aïssa 🇵🇸 (@lesmotsdemar) January 4, 2022



Ongelofelijk verhaal van Mohamedou Ould #Slahi, jammer dat juist Margriet met hem in gesprek gaat.#DitIsM — Rob Dachs (@RobDachs) January 4, 2022

