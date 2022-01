VI Vandaag: Johan Derksen vindt de wolf maar niks en publiek loopt de studio uit

Johan Derksen heeft gisteravond in VI Vandaag uitgehaald naar de wolf. Hij kan de wolf in ons land missen als kiespijn, denkend aan boeren die hun schapen doodgebeten zien worden. Tijdens het pleidooi van Derksen liep het publiek de studio uit. Hoe zat dat dan?

„Jahaaa, het geluid van het publiek is terug!”, opende gespreksleider Wilfred Genee de talkshow op SBS6. „Het is ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Eigenlijk is dit onze eerste echte uitzending.” VI Vandaag trok gisteravond overigens net wat minder kijkers dan Beau op RTL 4, maar iets meer dan Op1 op NPO 1.

Publiek VI Vandaag verdwijnt uit de studio

Dat zelfde publiek verliet de VI Vandaag-studio na een minuut of twintig. Gek was dat natuurlijk niet, want het was precies 22.00 uur. Op dit tijdstip moeten volgens de nieuwe coronamaatregelen bioscopen, cafés, restaurants, sportscholen en dus ook televisie-studio’s vrij van publiek zijn. Wilfred Genee liet af en toe een klok in beeld verschijnen, die aftelde. Bij 00.00 stonden de geboeide VI Vandaag-gasten op om richting huis te gaan. „Mondkapje op. Anderhalve meter mensen, let op de anderhalve meter”, riep Genee. Twee van de vertrekkende mensen lieten weten helemaal uit Friesland en Limburg te zijn gekomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Het klaterende geluid van het publiek dat weer aanwezig is!' 🤩🙌#vivandaag pic.twitter.com/c3d7pS2oTZ — VI Vandaag (@vi_vandaag) January 26, 2022

De ‘studio-ontruiming’ gebeurde tijdens een betoog van Johan Derksen. Naast Derksen en René van der Gijp waren gisteravond ook schrijver/columniste Roos Schlikker en media-deskundige Rob Goossens aangeschoven. Laatstgenoemde was eerder al in RTL Boulevard te zien geweest en sprak van een ‘dubbele facturen-dag’.

Johan Derksen over de wolf

Terug naar de wolf. Johan Derksen vindt het in Nederland teruggekeerde dier drie keer niks. Na een hele verhandeling over seksueel overschrijdend gedrag in The Voice of Holland, besloot Wilfred Genee het onderwerp met ‘ze vertoonden roofdierengedrag. Nu we het toch over roofdieren hebben…’

Het was zijn bruggetje – Genee heeft er zelf standaard veel lol om – naar Johan Derksen en zijn wolf-onderwerp. Derksen: „Ik zit altijd met verbazing te kijken naar heren die met een heel geil gezicht met een stokje in poep roeren. Ze constateren dan dat het poep van de wolf is en de botjes van een konijn. Dan zijn ze ontzettend blij met z’n allen, want er zijn wolven in het land. Nou, ik woon in de provincie en ben er niet zo blij mee. Deze maand zijn er weer 35 schapen doodgebeten in Drenthe. De eigenaren krijgen daar een vergoeding voor, want er is een verbod op wolven afschieten. Maar ze vallen ook koeien aan, ze vallen paarden aan, ze doen van alles. Ik vind het onzin dat ik blij moet zijn met wolven in dit land. Mijn hond lijkt op een schaap, die durf ik niet meer uit te laten in het bos.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

VI Vandaag-publiek weg, wolf terug

Op dat moment moest het publiek de VI Vandaag-studio verlaten. „Jij zegt: schiet die beesten maar af”, vervolgde Wilfred Genee het onderwerp. Nee dat ook weer niet, vindt Johan Derksen. „Maar ik vind dat we die wolf niet heilig moeten verklaren in dit land.” Aanleiding voor zijn betoog bleek stichting Annemieke, volgens Derksen ‘een activistisch type’. De stichting houdt vanaf zaterdag de campagne ‘Nederland word wakker!’, die start met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. Gesteld wordt: ‘De wolf is een bedreiging voor mens, huisdier, paard, vee & natuur’. Derksen: „Annemieke is voor het feit dat wolven afschoten mogen worden. Ze vindt dat het uit de hand loopt en wolven ook een gevaar worden voor mensen.”

Glenn Lelieveld, wolvendeskundige van de Zoogdiervereniging, mocht per video-verbinding ook zijn zegje doen. Hij relativeerde: „We hoeven helemaal niet blij te zijn met de wolf. Annemiek en Johan maken zich zorgen, dat doen wij ook. ‘Boeren, jullie hebben pech’ is echt niet het geval. Het is gewoon belangrijk dat we daar met zorg naar blijven kijken. Dat doen we ook, want Stichting Wolf Nederland is daar al tien jaar mee bezig. Ver voordat die wolf naar Nederland kwam.”

Het VI Vandaag-publiek had er niets meer van meegekregen.