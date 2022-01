Nu ook een petitie gestart tegen seksuele intimidatie op werk

Betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op de werkvloer, daarvoor pleiten ruim dertig organisaties en personen in een petitie die vandaag online komt. Aanleiding voor de petitie is de uitzending van BOOS, waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij tv-programma The Voice of Holland naar buiten kwam.

Volgens de ondertekenaars ontbreekt in Nederland een helder en wettelijk kader voor het afhandelen van seksuele intimidatie. Ze zien graag dat het kabinet daar verandering in brengt. Zo is er op de werkvloer momenteel geen verplichting rondom de onafhankelijkheid en deskundigheid van vertrouwenspersonen, aldus de initiatiefnemers.

Seksuele intimidatie op werk

De afhandeling van klachten en meldingen van seksuele intimidatie op het werk, is ook niet vastgelegd in de wetgeving. De al bestaande wetten rondom de preventie van seksueel wangedrag laten bovendien te wensen over. De Arbeidsinspectie moet daar beter op gaan controleren, aldus de petitie.

De ondertekenaars roepen de regering op het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties na te leven, een verdrag om geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer tegen te gaan. Nederland ondertekende dat in 2019, maar dit is nog niet bekrachtigd door wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). „Het kabinet is aan zet!”, aldus de petitie.

De petitie is onder meer ondertekend door vakbond FNV, de Nederlandse Vrouwenraad, Women INC. en kennisinstituut Atria.

1 op de 5 vrouwen maakt ongewenste seksuele ervaring mee

Eén op de vijf vrouwen in Nederland heeft weleens een ingrijpende, ongewenste seksuele ervaring meegemaakt. Bij vrouwen tussen de 15 en 24 jaar ligt dit percentage nog hoger. Meer dan de helft van de vrouwen heeft als gevolg van zo’n ingrijpende ervaring psychische en relationele problemen.

Volgens het Centrum voor Seksuele Geweld kun je het beste zo snel mogelijk contact leggen met hulpverleners als je zoiets overkomt. „Als je binnen zeven dagen hulp zoekt bij het Centrum Seksueel Geweld, liefst binnen 72 uur, kunnen we je het beste helpen”, aldus Iva Bicanic, hoofd van Het Centrum Seksueel Geweld. „Je hebt binnen deze tijd betere kans op psychisch herstel, op het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en op het veiligstellen van sporen.”

