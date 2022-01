Kijkers Masked Singer ontroerd als Loretta eindelijk oog in oog staat met Quinty Trustfull

Nieuwjaarsavond was het eindelijk zo ver. Niemand minder dan Quinty Trustfull kwam tevoorschijn uit het pak van de Klok in The Masked Singer. Jurylid Loretta Schrijver, die al seizoenen hoopte haar beste vriendin uit het pak te zien komen, kon haar geluk niet op. Wat volgde was een emotionele omhelzing tussen de twee die hartverwarmend was en zelfs de kijkers thuis bijna tot tranen roerde.

Al sinds het begin van het televisieprogramma hoopt Loretta Schrijver dat Quinty Trustfull opduikt uit één van de pakken. Elk seizoen werd haar naam minstens één keer genoemd, maar tot nu toe zat de presentatrice nooit echt in één van de pakken. Tijdens de jaarwisseling kwam daar echter verandering in.

‘En ja, ik hou net zoveel van jou als jij van mij’

Op oudjaarsavond traden de karakters voor het eerst op en vrijwel meteen viel het kwartje bij Loretta. Ze wist zeker dat dit Quinty was, het kon niet anders. En ze kreeg gelijk. Toen het masker van de Klok op nieuwjaarsavond afging, kwam daar inderdaad haar beste vriendin tevoorschijn.

„Ja, je bent het!”, is het eerste wat Loretta roept als ze ziet dat het Quinty is. Wat volgt is een hartverwarmend moment waarbij de twee naar elkaar toe snellen en elkaar in de armen vallen. „Speciaal voor jou”, reageert Quinty. Onder luid geklap van het publiek en de andere juryleden loopt het tweetal het podium weer op waar Quinty nog altijd emotioneel is.

„Ze kan wel zingen! Je hebt me gisteren zo laten huilen, wat erg. Je bent het toch”, weet Loretta nog uit te brengen. Wat Quinty daarna zegt, roert bijna iedereen, inclusief jurylid Carlo Boszhard, tot tranen: „En ja, ik hou net zoveel van jou als jij van mij”.



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Quinty Trustfull Official (@qtrustfull)

Kijkers tot tranen geroerd door Loretta en Quinty

Ook de kijkers thuis op de bank houden het haast niet meer droog als ze Loretta en Quinty samen zien. „Het tv-moment van 2022! Kan niets of niemand meer tegen op!”, schrijft iemand. Een ander schrijft ‘dat je iedereen iemand wenst die zo om hem of haar geeft als Loretta en Quinty om elkaar geven’. „Gewoon janken hier”, reageert nog iemand.

Ook zangeres Samantha Steenwijk zat The Masked Singer te kijken en werd geraakt door het bijzondere moment tussen Loretta en Quinty. „Nu al het mooiste tv-moment van 2022! Wat een liefde tussen deze 2 heerlijke, lieve vrouwen!”, schrijft ze op Twitter.



HET TV moment van 2022! Kan niets of niemand meer tegen op! #maskedsingernl #maskedsinger pic.twitter.com/XqBxWQMmw1 — 𝓣𝓱𝓸𝓶𝓪𝓼 ✌️ (@Thomstarr) January 1, 2022



Deze vrouwen..

Je wenst iedereen toch iemand toe die zo om je geeft. De liefde tussen deze 2! Eindelijk haar Quinty!#maskedsinger #rtl #loretta #quinty pic.twitter.com/QSaR0k1OkX — Nicole (@NicolePost01) January 1, 2022



Ouderschap betekent: huilen om bijna alles. Zo ook bij het zien van de liefde tussen Loretta en Quinty 😭 Wat een geweldige vriendschap hebben die twee 🥰 #TheMaskedSinger #themaskedsingernl pic.twitter.com/J4Dp7DttzD — Carlijn | (@carlijn_radio) January 1, 2022